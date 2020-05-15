大陸4月工業增加值年增率翻紅達3.9% 優於預期

大陸國家統計局昨15日公布4月工業增加值，受到高技術製造業增加值年增逾10%帶動下，結束今年前3個月負增長且轉正，並遠超預期，代表伴隨著復工復產大力推進，大陸工業動能正快速恢復，結構也在明顯改善，大陸穩增長政策奠基效應正在釋放中。

不過消費和投資與上年相比仍在負增長，雖然降幅大幅收窄，而且歐美疫情對外需、對產業鏈和部分行業的衝擊尚未完全體現出來，調查失業率也有所回升，代表大陸經濟恢復恐不會一帆風順，可能還會出現反復，分析人士認為未來政策著力點還是應該放在激發內需上。

路透報導，招商證券宏觀分析師張一平表示，跟產業政策相關的行業表現的更好一些，工業領域恢復速度最快的是高技術製造業，前四月累計增速已經回正了，基建投資需求釋放也比較快，和基建相關的行業例如金屬製品業、通用和專用設備製造業表現都比較好，還有汽車製造業都在恢復。

不過他認為，3月和4月出口較好可能還是訂單都是疫情前簽的，考慮到歐洲5月剛開始復工，4月美國疫情還比較嚴重，估計大陸經濟下半年才能回到一個比較正常的狀態，第2季與上季相比有改善，但與上年相比還是有壓力。

大陸國家統計局昨天公布，4月工業增加值年增3.9%，其中高技術製造業增加值年增10.5%帶動製造業整體增加值上升5%；4月社會消費品零售總額年減7.5%，但較上月收窄8.3個百分點。

1到4月固定資產投資年減10.3%，跌幅比前3月收窄5.8個百分點；4月城鎮調查失業率為6%，31 個大城市城鎮調查失業率為5.8%，均比3月上升0.1個百分點。

國家統計局發言人劉愛華認為，工業生產4月出現轉正，但與往年正常水平和長期趨勢仍有一定差距，其他指標例如投資、零售、出口和服務業等都處於下降的狀態。

她指出，疫情衝擊帶來的影響仍有挑戰，不但取決於大陸復工復產進度，可能一定程度受到外部疫情影響，以及外部經濟變化的影響，目前經濟發展的走勢還需要觀察。

香港經濟日報報導，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，基建投資降幅收窄較多，房地產和製造業投資業恢復，但沒有轉正，消費雖然快速恢復，但還是負增長，說明餐飲和旅遊、娛樂等行業受疫情衝擊尚未完全恢復。