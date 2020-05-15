大陸駐加拿大使館：勿給大陸扣上「戰狼式外交」的帽子

大陸駐加拿大卡爾加里總領館15日發布文章，斥責加拿大亞伯塔省省長康尼製造不當涉華言論，並稱不要給中國大陸扣上「戰狼式外交」的帽子，大陸是被逼還擊，「而且是用講道理而非污蔑對手的方式進行還擊」。

據陸媒央視網報導，大陸駐加拿大卡爾加里總領館在其官網上發布中英文版本的文章「省長先生，攻擊中國討好特朗普先生未見得能奏效」。

文章表示，對於康尼跟風追責中國抗疫努力、鼓吹所謂製造業回流的言論，令人非常遺憾。

接著指出，大量事實和資料表明，中國大陸沒有在新冠肺炎疫情暴發初期淡化、混淆或掩蓋其危險性。康尼如非存心不想看，這些事實和證據將會非常清楚地呈現在他眼前。拿著放大鏡並以先入為主、挑剔追責的心態，苛求別人的時候，也要做好準備，接受別人以同樣的方式對他的挑剔。

文章最後指出，請不要給大陸扣上「戰狼式外交」的帽子，因為中國是被逼還擊，且是用講道理而非污蔑對手的方式進行還擊。