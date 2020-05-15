快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年GDP增速能否保6 大陸國家統計局這樣回答

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人劉愛華。圖/國新辦
大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人劉愛華。圖/國新辦

出口在大陸GDP中占較大比重，海外疫情持續情況下，對於今年大陸GDP增速保6是否有希望，大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人劉愛華15日表示，還是要發揮好自身優勢，幫助企業主體一起應對眼下遇到的困難，推動大陸經濟全面回歸正常軌道。

劉愛華提到，就出口來講，大陸出口的前景確實面臨比較大的不穩定、不確定性，最近許多國際機構或國際組織公布對今年全年經濟增長的預測，IMF預測全年世界經濟下降3%，在全球經濟衰退風險加大背景下，大陸的出口確實面臨比較大的風險挑戰。

國家統計局公布的數據顯示，4月貨物進出口總額人民幣2.49兆元，年減0.7%，降幅比3月收窄0.1個百分點，其中出口人民幣1.4兆元，年增8.2%，3月為下降3.5%；進口人民幣1.08兆元，年減10.2%。

雖然4月貨物出口實現了8.2%的增長，但劉愛華表示，對前景不能過於樂觀。

她指出今年以來，在一系列穩出口政策的支撐下，外貿企業加強市場調節能力、發揮自身競爭力、開展多元化布局，取得了來之不易的結果。

但是在全球經濟收縮的大背景下，大陸的出口也很難獨善其身，所以在這方面還是要對風險挑戰要有充分的估計。

人民幣

延伸閱讀

亞銀：全球疫情經損可能高達8.8兆美元

大陸新增4例本土病例 均來自吉林

今年首次 江蘇外貿單月正增長

陸生來台喊卡 下一步交換生？

相關新聞

營運陷困境 國泰航空傳減薪

港媒報導，在新冠肺炎疫情衝擊下，香港國泰航空公司4月的載客量大幅下跌99.6%，公司營運陷入困境；此前國泰已安排部分員工...

大陸駐加拿大使館：勿給大陸扣上「戰狼式外交」的帽子

大陸駐加拿大卡爾加里總領館15日發布文章，斥責加拿大亞伯塔省省長康尼製造不當涉華言論，並稱不要給中國大陸扣上「戰狼式外交...

國台辦發布11項措施 助台商減稅貸款拓內需參新基建

為應對新冠肺炎疫情對台資企業的衝擊，大陸國台辦、發改委等10部門，15日發布11項措施，涵蓋對台商減稅、減免社保費用、解...

挺台企科創板上市和參與新基建 國台辦頒布11條措施

包括國家發改委、國務院台辦等十部門，15日聯合印發通知，提出11條具體措施，幫助台商台企應對疫情和復工復產，其中並提到，...

大陸4月工業增加值年增率翻紅達3.9% 優於預期

大陸國家統計局15日公布4月工業增加值，受到高技術製造業增加值年增逾10%帶動下，結束今年前3個月負增長且轉正，並...

慘！香港半島酒店 首季住房率跌至14％

新冠疫情導致香港旅遊業和酒店業損失慘重，大酒店昨天公布，旗下香港半島酒店首季出租率由去年同期的70%急跌至14%。集團預期，酒店業下半年仍會面對巨大挑戰。 文匯報報導，大酒店公布首季營運

今年GDP增速能否保6 大陸國家統計局這樣回答

出口在大陸GDP中占較大比重，海外疫情持續情況下，對於今年大陸GDP增速保6是否有希望，大陸國家統計局國民經濟綜合統計司...

bossini變陸資 港幣4,700萬元賣給李寧旗下非凡中國

堡獅龍（bossini）及非凡中國15日在港交所聯合公布，已於14日收市後，雙方訂立購股協議，以收市價折讓約70.95%...

ASML與無錫簽署合作協議 升級曝光設備技術服務基地

荷蘭半導體裝置製造商艾司摩爾（ASML），14日與江蘇無錫高新區簽署戰略合作協定，將升級光刻（曝光）設備技術服務基地。

關閉10天檢測後 虎門大橋今早恢復通車

虎門大橋5日下午出現異常波浪式抖動，大橋因此關閉由官方派出專家進行檢測。今日上午9點，虎門大橋恢復通車，經檢測與採取相關...

廣東4月復工 回到去年水準

中國國家稅務總局廣東省稅務局副局長朱江濤13日稱，今年一季度該省累計實現減稅降費693億元（人民幣，下同）。隨著經濟社會逐步趨於正常，預計今年二季度廣東稅收收入降幅將會較一季度明顯收窄。

取消外資持股限制 海南國際海運業「全面開放」

海南省交通運輸廳副廳長李志強14日在海南省服務貿易創新發展情況新聞發布會上表示，海南自貿區（港）建設兩年來不斷放寬海運業市場准入，目前國際海運業率先在全國實現全面對外開放。

熱門新聞

小米CEO偷用iPhone被抓包！高層護航：不用蘋果才是虛偽

一餐吃下10個包子4隻雞腿30支雪糕 女暴食胃被撐到骨盆腔

bossini變陸資 港幣4,700萬元賣給李寧旗下非凡中國

挺台企科創板上市和參與新基建 國台辦頒布11條措施

招名威風波 看見陸生兩岸難題

陸生來台喊卡 下一步交換生？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。