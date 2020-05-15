今年GDP增速能否保6 大陸國家統計局這樣回答

出口在大陸GDP中占較大比重，海外疫情持續情況下，對於今年大陸GDP增速保6是否有希望，大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人劉愛華15日表示，還是要發揮好自身優勢，幫助企業主體一起應對眼下遇到的困難，推動大陸經濟全面回歸正常軌道。

劉愛華提到，就出口來講，大陸出口的前景確實面臨比較大的不穩定、不確定性，最近許多國際機構或國際組織公布對今年全年經濟增長的預測，IMF預測全年世界經濟下降3%，在全球經濟衰退風險加大背景下，大陸的出口確實面臨比較大的風險挑戰。

國家統計局公布的數據顯示，4月貨物進出口總額人民幣2.49兆元，年減0.7%，降幅比3月收窄0.1個百分點，其中出口人民幣1.4兆元，年增8.2%，3月為下降3.5%；進口人民幣1.08兆元，年減10.2%。

雖然4月貨物出口實現了8.2%的增長，但劉愛華表示，對前景不能過於樂觀。

她指出今年以來，在一系列穩出口政策的支撐下，外貿企業加強市場調節能力、發揮自身競爭力、開展多元化布局，取得了來之不易的結果。

但是在全球經濟收縮的大背景下，大陸的出口也很難獨善其身，所以在這方面還是要對風險挑戰要有充分的估計。