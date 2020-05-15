慘！香港半島酒店 首季住房率跌至14％

新冠疫情導致香港旅遊業和酒店業損失慘重，大酒店昨天公布，旗下香港半島酒店首季出租率由去年同期的70%急跌至14%。集團預期，酒店業下半年仍會面對巨大挑戰。

文匯報報導，大酒店公布首季營運數據，集團表示旗下酒店業務在疫情和經濟活動停頓的情況下受到最為嚴重打擊，並暫時關閉了位於巴黎、芝加哥、馬尼拉、紐約、曼谷和東京的半島酒店，而香港、北京王府、上海以及比華利山的半島酒店則繼續營業，只是減少了營運規模。集團預期關閉相關酒店措施料將延續至今年5月和6月。

集團表示，鑑於疫情持續所帶來的前景不明朗，料酒店業在今年夏季以至下半年仍會面對巨大挑戰，而集團正積極為旗下仍暫時關閉的酒店和物業籌畫復甦策略，以維持穩健的財務狀況。

據報導，大酒店主席米高嘉道理表示，雖然疫情下不少企業或裁員，不過他強調，集團現時以保障員工工作和生計為首要目標，同時盡力控制成本，在仍有營運的單位內也會確保員工和客人的安全。