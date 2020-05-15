bossini變陸資 港幣4,700萬元賣給李寧旗下非凡中國

堡獅龍（bossini）及非凡中國15日在港交所聯合公布，已於14日收市後，雙方訂立購股協議，以收市價折讓約70.95%，折合港幣為4,662萬元，收購堡獅龍已發行股本總數約66.6%。

受消息影響，堡詩龍15日一開盤急漲，截至上午10時50分，堡獅龍漲幅65.54%，報港幣0.24元。

買家為以大陸知名運動選手李寧，作為大股東的非凡中國，持有80%及堡獅龍大股東羅家聖侄子羅正杰持有20%的公司，交易完成後，非凡中國及羅正杰將持bossini約10.93億股，約佔已發行股份66.6%，買家將提出強制性無條件每股港幣0.043的現金要約，以註銷所有未行使的bossini購股權。

非凡中國董事會表示，目前的消費意願低迷，加上疫情爆發的影響，與及中美貿易局勢緊張，導致全球經濟放緩，但目前狀況是暫時性，隨着地方社會穩定逐漸重建、疫情爆發後恢復正常，以及中美貿易磋商取得進展，港澳消費市場必然復甦。

考慮到Bossini在2018年前10年期間產生穩定溢利，及對長遠前景有積極態度，收購事項為非凡中國提供以合理價格收購bossini的良機。

堡獅龍曾於今年3 月3 日發布公告，表示台灣市場於2005 年起持續虧損，因此決定將在今年7 月底關閉在台灣的51 家門市。