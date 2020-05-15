ASML與無錫簽署合作協議 升級曝光設備技術服務基地

荷蘭半導體裝置製造商艾司摩爾（ASML），14日與江蘇無錫高新區簽署戰略合作協定，將升級光刻（曝光）設備技術服務基地。

ASML於2006年在無錫高新區設立分支機搆，隨著大陸半導體市場的快速擴張，擬進一步整合資源、擴大業務規模和範圍。

無錫日報報導，ASML全球副總裁、中國區總裁沈波表示，無錫是大陸積體電路產業的黃埔軍校，ASML目前在無錫的服務物流中心，規模和面積在全大陸領先。

無錫市副市長、高新區黨工委書記、新吳區委書記蔣敏表示，ASML此次升級曝光設備技術服務基地，將有助於進一步推動該區積體電路產業的強鏈、補鏈和延鏈，提升業內影響力。

曝光設備技術服務（無錫）基地涵蓋兩大業務板塊，包括從事曝光機維護、升級等高技術、高增值服務的技術中心，以及為客戶提供高效供應鏈服務，為設備安裝、升級及生產營運等所需物料，提供更高水準物流支援的半導體供應鏈服務中心。

ASML是全球最大的半導體設備製造商之一，以及全球最先進的光刻設備製造商之一，主要產品是用來生產大規模積體電路的核心裝置曝光機，在世界同類產品中有90%的市佔率，在10奈米以下有100%的市佔率。

近年隨著華虹基地、SK海力士二工廠等一批重大產業項目建成投產以及一批積體電路企業的相繼入駐，無錫高新區也逐步成為了ASML在大陸規模最大的曝光設備技術服務基地之一。