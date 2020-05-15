關閉10天檢測後 虎門大橋今早恢復通車

虎門大橋5日下午出現異常波浪式抖動，大橋因此關閉由官方派出專家進行檢測。今日上午9點，虎門大橋恢復通車，經檢測與採取相關措施後，大陸專家指出，大橋懸索橋結構安全，同意恢復交通運營。

據澎湃新聞報導，特邀專家組對提交的懸索橋振動原因分析和抑振措施研究報告進行評審，認為振動原因基本查明。虎門大橋是大跨度鋼箱梁懸索橋，屬於典型柔性結構，沿橋樑邊護欄連續設置的水馬改變了鋼箱梁氣動外形，在特定的風況條件下，誘發懸索橋發生豎向渦激共振。

報導指出，持續較長時間、較大振幅的渦振導致橋樑結構阻尼下降，即使水馬拆除，特定風況下空載橋樑又發生了渦振。

據研究成果和專家組建議，大橋管理方及時採取抑振措施，主要包括在外側護欄上安裝抑流板、改善鋼箱梁氣動外形，增設水箱壓重提高阻尼比。目前，虎門大橋懸索橋整體情況平穩，抑振效果良好。

5月13日晚，在虎門大橋懸索橋恢復交通評估會上，特邀專家組認為，虎門大橋懸索橋結構安全，大橋管理方已採取抑振措施，並落實恢復交通前的準備工作，同意恢復交通運營。