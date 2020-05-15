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廣東4月復工 回到去年水準

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家稅務總局廣東省稅務局副局長朱江濤13日稱，今年一季度該省累計實現減稅降費693億元（人民幣，下同）。隨著經濟社會逐步趨於正常，預計今年二季度廣東稅收收入降幅將會較一季度明顯收窄。

中新社報導，今年一季度減稅降費主要由以下兩部分組成：一是2020年新推出支持疫情防控和經濟社會發展的稅費優惠政策新增減稅降費279億元；二是2019年更大規模減稅降費政策在2020年繼續實施形成的減稅降費414億元。

受上述減稅降費政策減收和疫情帶來稅基減少等因素的影響，今年一季度，廣東省稅務部門共組織國內稅收入4695億元，同比下降15.1%，降幅低於全國1.3個百分點。隨著中國在常態化的疫情防控中經濟社會運行逐步趨於正常，生產生活秩序正在加快恢復，四月分稅務部門組織國內稅收收入1961億元，同比下降9.6%，1-4月分累計組織6656億元，同比下降13.6%，比一季度收窄1.5個百分點。

朱江濤表示，新冠疫情發生以來，廣東聚焦疫情防控和企業復工復產面臨的現實困難、關鍵環節，在全國稅務系統率先發布針對性強的廣東稅務十條，率先組織專班實施精準服務，積極響應各類企業特別是疫情防控等重點行業、重點企業涉稅訴求。核准延期申報約1萬戶，核准延期繳納稅款6015戶，涉及稅款167億元。

同時，圍繞推動稅費優惠政策措施落地，及時出台配套措施，採取網格化模式全程跟蹤輔導，利用大數據分析，實行政策落實台賬管理，確保納稅人繳費人會操作、享實惠。對於疫情防控重點保障物資生產企業，按照3天辦結的標準加快辦理增值稅留抵退稅，截至4月底共為336戶生產企業辦理留抵退稅10.3億元，其中約40%留抵退稅事項在1個工作日內完成。

他說，據稅收數據顯示，廣東省今年2月至4月增值稅開票銷售收入呈現逐月上升態勢，4月分開票銷售收入比去年同期增長14.5%，說明廣東復工復產總體上恢復到去年同期水平。

朱江濤表示，稅收數據顯示，廣東省21個市在4月分開票銷售收入超去年同期水平的有19個，比3月分增加15個，表明各市復工復產進度邁上新台階。

4月分，廣東過半行業門類的開票銷售收入超去年同期水平，其中，製造業、建築業、批發零售業等7個行業開票銷售收入比去年同期增長超10%。電氣機械和器材製造業、汽車製造業、傢具製造業、紡織服裝服飾業當月開票銷售收入分別是去年同期的110.4%、96.7%、87.6%、71.7%，比3月分提升52.4、38.2、29.1、17.0個百分點，說明前期復產較慢的部分傳統優勢製造業在4月分有了較大提升。

廣東 疫情

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