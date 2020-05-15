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取消外資持股限制 海南國際海運業「全面開放」
海南省交通運輸廳副廳長李志強14日在海南省服務貿易創新發展情況新聞發布會上表示，海南自貿區（港）建設兩年來不斷放寬海運業市場准入，目前國際海運業率先在全國實現全面對外開放。
中新社報導，李志強表示，為推進海運服務業擴大對外開放，海南進一步壓縮交通運輸領域外資准入負面清單，全面取消了國際海運及輔助業外商投資股比限制。通過將國際集裝箱船運輸、普通貨船運輸業務，無船承運業務等事項由審批改為省級備案，釋放市場活力。
海南省正在提升港口物流服務保障能力建設。李志強說，洋浦作為西部陸海新通道區域集裝箱樞紐港，正加快實施洋浦港20萬噸級深水航道工程、洋浦港小鏟灘起步碼頭擴建工程、洋浦港區疏港大道、洋浦港疏港高速路等項目。海南還建立了港口收費清單管理和公示公開制度，持續規範港口收費行為，進一步降低物流成本。
2020年第一季度，在國內各港口受疫情影響吞吐量大幅下滑的情況下，洋浦港逆勢增長，外貿集裝箱吞吐量增長172.2%。
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