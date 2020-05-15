取消外資持股限制 海南國際海運業「全面開放」

浙江省委組織部副部長、省委人才辦常務副主任溫暖日前在浙江省金融服務人才政策舉措新聞發佈會上表示，根據人才信用貸需求較大的情況，今年浙江將人才信用貸額度由以往最高1000萬元（人民幣，下同）放大到不設上限。

2020-05-15 02:03