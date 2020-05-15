刺激消費 福建銀行業釋15利多

中國銀聯福建分公司13日在福州攜手23家銀行，啟動福建省銀行業「重振引擎」助商惠民行動，在常態化疫情防控中傳遞助商惠民、促進消費。

中新社報導，福建銀行業的此次行動推出縱貫全年、橫跨多個行業的10項金融支持舉措。具體包括，匯集上億元（人民幣，下同）資金，刷卡或使用銀行APP、雲閃付APP等各類支付工具在活動商戶付款有優惠抵扣，真金白銀促消費，惠及百萬商家，輻射千萬用戶；降低融資服務門檻，激發汽車、家裝、電器等大宗消費潛力，各銀行提供免息、低利率的分期產品，並對簽約客戶叠加洗車、加油、保潔、家政等優惠禮包。

福建銀行業也通過協助政府或協會、社團以及商戶以合作發放消費券等方式，引入更多社會資源，共同促進消費。泉州市豐澤區依託雲閃付APP已成功發放百萬元消費券，並可叠加享受雲閃付平台上多種優惠。

在交通惠民方面，福建各家銀行推出最低五折的票價折扣優惠，覆蓋福建省內各區縣公交、城鄉客運、共享自行車、出租車、電動車充電等。

福建銀行業還針對台灣同胞短期入境支付痛點，研發移動支付試點方案，為台胞提供「衣食住行遊」等在內的多項權益。

此外，福建銀行業提供優化結算、減負增效保經營等五項舉措，包括：為企業復工復產提供交易手續費減免、入網綠色通道、企業網銀提額等服務，為企業減負增效；推出復工貸、復產貸等業務，在利率優惠、額度提高、審批加速、期限延長等方面，為企業經營發展解燃眉之急；圍繞商圈重振、大宗消費等，推出餐飲業復甦、夜市回暖等計劃，提供專項激勵，獲客引流促銷量；提供普惠金融，助微扶農擴產銷；提供創新賦能，線下線上齊發展。

業界人士稱，本次銀行業「重振引擎」助商惠民行動投入多、覆蓋廣、持續長、參與全，23家銀行將推出一系列優惠舉措，全年不中斷，讓消費者有動力、商家有收益、企業有活力，發展投入有底氣，促進復工復產、提振消費活力、助力經濟回暖，為福建省經濟社會發展重回快車道蓄能發力。