快訊

震撼！台積電正式宣布 赴美亞利桑那州投資設廠

下周二起梅雨季最強鋒面到 吳德榮：大量降水劇烈天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刺激消費 福建銀行業釋15利多

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
福州在5月10日發放第二輪消費券，每份總價值70元，共70萬分，總計4900萬元人民幣。圖為市民在貼有消費券二維碼的商店購物。 中新社
福州在5月10日發放第二輪消費券，每份總價值70元，共70萬分，總計4900萬元人民幣。圖為市民在貼有消費券二維碼的商店購物。 中新社

中國銀聯福建分公司13日在福州攜手23家銀行，啟動福建省銀行業「重振引擎」助商惠民行動，在常態化疫情防控中傳遞助商惠民、促進消費。

中新社報導，福建銀行業的此次行動推出縱貫全年、橫跨多個行業的10項金融支持舉措。具體包括，匯集上億元（人民幣，下同）資金，刷卡或使用銀行APP、雲閃付APP等各類支付工具在活動商戶付款有優惠抵扣，真金白銀促消費，惠及百萬商家，輻射千萬用戶；降低融資服務門檻，激發汽車、家裝、電器等大宗消費潛力，各銀行提供免息、低利率的分期產品，並對簽約客戶叠加洗車、加油、保潔、家政等優惠禮包。

福建銀行業也通過協助政府或協會、社團以及商戶以合作發放消費券等方式，引入更多社會資源，共同促進消費。泉州市豐澤區依託雲閃付APP已成功發放百萬元消費券，並可叠加享受雲閃付平台上多種優惠。

在交通惠民方面，福建各家銀行推出最低五折的票價折扣優惠，覆蓋福建省內各區縣公交、城鄉客運、共享自行車、出租車、電動車充電等。

福建銀行業還針對台灣同胞短期入境支付痛點，研發移動支付試點方案，為台胞提供「衣食住行遊」等在內的多項權益。

此外，福建銀行業提供優化結算、減負增效保經營等五項舉措，包括：為企業復工復產提供交易手續費減免、入網綠色通道、企業網銀提額等服務，為企業減負增效；推出復工貸、復產貸等業務，在利率優惠、額度提高、審批加速、期限延長等方面，為企業經營發展解燃眉之急；圍繞商圈重振、大宗消費等，推出餐飲業復甦、夜市回暖等計劃，提供專項激勵，獲客引流促銷量；提供普惠金融，助微扶農擴產銷；提供創新賦能，線下線上齊發展。

業界人士稱，本次銀行業「重振引擎」助商惠民行動投入多、覆蓋廣、持續長、參與全，23家銀行將推出一系列優惠舉措，全年不中斷，讓消費者有動力、商家有收益、企業有活力，發展投入有底氣，促進復工復產、提振消費活力、助力經濟回暖，為福建省經濟社會發展重回快車道蓄能發力。

福建 消費券

延伸閱讀

消費券假交易真套現 中國紓困政策打折扣

民調／紓困分數不及格 87.7%贊成直接發現金或消費券

外傳新世代Mitsubishi Outlander將搭載Nissan引擎？

海峽兩岸經貿交易會 延期

相關新聞

刺激消費 福建銀行業釋15利多

中國銀聯福建分公司13日在福州攜手23家銀行，啟動福建省銀行業「重振引擎」助商惠民行動，在常態化疫情防控中傳遞助商惠民、促進消費。

大陸新增4例本土病例 均來自吉林

大陸國家衛健委今早通報，昨日新增4例本土病例，均來自吉林；無症狀感染者11例。吉林省衛健委指出，4例確診病例均是在控制範...

陸醫學專家批評方方有「扭曲的價值觀」 方方要求道歉

湖北作家方方因要在海外出版《武漢日記》在大陸飽受批評，輿論兩極。中共中央指導組專家、天津中醫藥大學校長張伯禮近期公開指責...

廣東4月復工 回到去年水準

中國國家稅務總局廣東省稅務局副局長朱江濤13日稱，今年一季度該省累計實現減稅降費693億元（人民幣，下同）。隨著經濟社會逐步趨於正常，預計今年二季度廣東稅收收入降幅將會較一季度明顯收窄。

取消外資持股限制 海南國際海運業「全面開放」

海南省交通運輸廳副廳長李志強14日在海南省服務貿易創新發展情況新聞發布會上表示，海南自貿區（港）建設兩年來不斷放寬海運業市場准入，目前國際海運業率先在全國實現全面對外開放。

今年首次 江蘇外貿單月正增長

4月以來，外向型經濟大省江蘇外貿企業全面復工復產，穩外貿舉措持續推進，進出口整體向好。記者14日從南京海關獲悉，江蘇4月實現進出口值3662.8億元，同比增長11%，環比增長7.6%，為今年首次單月正增長。

人才信貸額度 浙江不設上限

浙江省委組織部副部長、省委人才辦常務副主任溫暖日前在浙江省金融服務人才政策舉措新聞發佈會上表示，根據人才信用貸需求較大的情況，今年浙江將人才信用貸額度由以往最高1000萬元（人民幣，下同）放大到不設上限。

安徽拚新基建 中國聲谷再投資16億

大陸各地正在加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設。中部省份安徽提出聚焦新基建，大力發展集成電路、智能家電、智能語音等新產業新模式，加快5G基站、江淮大數據中心等重大項目建設，著力培育壯大新的增長點、增長極。

4月外商投資 由負轉正

得益於一批重點外資項目陸續簽約，以及低基數效應，大陸4月外商投資（FDI）金額年增11.8%，是今年來首度由負轉正，破除外資撤離中國的傳聞，不過，累計今年前四個月FDI金額年減6.1%，大陸商務部坦承今年吸收外資形勢依然嚴峻複雜。

大陸擬設廣州期貨交易所

中國人民銀行及銀保監會等四部委昨（14）日宣布，擴大對粵港澳大灣區的金融業、證券、銀行、保險業開放政策，研究設立廣州期貨交易所，支持香港打造「粵港澳大灣區綠色金融中心」等，深化大陸與港澳金融合作。

習近平：強化優勢產業地位

中共總書記習近平在中央政治局常務會議表示，要充分發揮中國超大規模市場優勢和內需潛力，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局，要發揮新型舉國體制優勢，加強科技創新和技術攻關，強化關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品保障能力。

財部救經濟 提高赤字規模

大陸全國人大、政協兩會即將召開，大陸財政部長劉昆釋放明確訊號，指要增加赤字規模緩解財政收支矛盾，穩定並提振市場信心；抗疫特別國債用於政府投資，以擴大政府投資對沖經濟下行壓力。

熱門新聞

小米CEO偷用iPhone被抓包！高層護航：不用蘋果才是虛偽

女遊客拗斷兩塊萬年鐘乳石 判賠1萬網友批「好便宜」

渤海灣共軍大演習 專家：為必要時武力解決台灣做準備

一餐吃下10個包子4隻雞腿30支雪糕 女暴食胃被撐到骨盆腔

25歲女喝奶茶喝到進加護病房 搶救26小時撿回命

環時：中方準備懲戒美國 就疫情起訴中國者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。