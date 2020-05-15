安徽拚新基建 中國聲谷再投資16億

大陸各地正在加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設。中部省份安徽提出聚焦新基建，大力發展集成電路、智能家電、智能語音等新產業新模式，加快5G基站、江淮大數據中心等重大項目建設，著力培育壯大新的增長點、增長極。

中新社報導，當中位於合肥市高新區的中國聲谷，是中國唯一由部省合作打造的人工智能產業基地。近年來，它瞄準智能語音、類腦智能等主攻方向，實現跨越式發展，2019年實現產值800億元（人民幣，下同）。

安徽省經信廳軟件服務業處處長余要火日前表示，目前中國各省市正積極謀劃、研究和推進新基建項目落實，規劃項目達到40兆左右。

余要火說，為發揮智能語音及人工智能創新技術和產品優勢，中國聲谷近期推出第一批88項涉及智能製造、民生服務和社會治理等領域智能化水平的新技術基礎設施建設項目，投資概算超16億元。

如在社會治理新技術基礎設施類項目中，投資概算3000萬元的訊飛交通超腦項目，採智能語音和大數據等技術，智慧解決城市交通問題；投資概算3000萬元的面向城市管理大數據信息平台，將綜合運用5G、人工智能等技術，建設覆蓋車輛健康、信息溯源、車輛調度、實時管理等多個智能場景。

安徽省經信廳廳長牛弩韜認為，隨著全球新一輪科技革命和產業變革的深入推進，5G已成為數字經濟發展的先導領域，是全面構築經濟社會數字化轉型的關鍵新基建。

為加快提升安徽5G網絡基礎設施水平，深化5G在經濟社會各領域的應用，培育壯大5G戰略性新興產業，安徽近日出台「支持5G發展若干政策」，明確鼓勵技術創新，支持服務平台創建。

例如，支持軟件企業圍繞雲VR／AR、個人AI輔助、智慧城市等場景應用，開發5G應用軟件、控制系統等，優選一批產品分別一次性獎補50萬元。支持相關企業與高校、科研院所合作，建設5G創新中心、產業研究院、開放實驗室和通信實驗外場等基地。對基地關鍵研發、生產設備按設備投資額的5%進行補助，最高300萬元。

連日來，安徽省委書記李錦斌、省長李國英、省委副書記信長星先後調研該省六安、合肥、蕪湖新基建，強調安徽把握新一輪信息技術變革和數字化發展趨勢，聚焦信息新網絡、融合新業態、創新新平台，加快發展新基建，加快打造一批千億級產業集群，為高質量發展打造強勁新引擎。