人才信貸額度 浙江不設上限

浙江省委組織部副部長、省委人才辦常務副主任溫暖日前在浙江省金融服務人才政策舉措新聞發佈會上表示，根據人才信用貸需求較大的情況，今年浙江將人才信用貸額度由以往最高1000萬元（人民幣，下同）放大到不設上限。

中新社報導，2016年浙江率先成立中國首家人才銀行，目前僅浙商銀行已向人才授信貸款80多億元；浙江率先組建中國第一支以人才命名的海邦人才基金，已投資80多家海外人才創辦的企業，其中已上市10家；浙江率先成立中國首家人才小貸公司，為人才提供隨借隨貸、周轉靈活的小額貸款。

日前，浙江省委人才辦會同人民銀行杭州中心支行、浙江省地方金融監管局等有關單位，聯合推出「金融服務人才20條」。人民銀行杭州中心支行副行長楊民表示，政策整合了銀行、保險、證券、基金、擔保等各類金融資源，目的是為人才創業創新提供「應貸盡貸、應保盡保、應投盡投、應擔盡擔」的全方位金融服務。

根據規定，對初創企業的人才企業，原則上可以獲得1000萬額度，成長期企業原則上可以達到5000萬額度，在資本市場掛牌的企業貸款上不封頂。此外，在創新人才企業還貸模式上，貸款最長期限可以達到10年，最長給予3年還息不還本的寬限。

浙江省地方金融監管局副局長潘廣恩表示，當前，浙江省已初步形成「人才保」、「人才貸」、「人才板」等全鏈條金融服務體系。下一步，浙江將堅持打造人才生態最優省份，實施更積極、更開放、更有效的人才政策，爭搶國際高端人才，升級人才服務舉措，激發各類人才活力，成就人才發展事業，貢獻更多人才力量。