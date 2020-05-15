今年首次 江蘇外貿單月正增長

4月以來，外向型經濟大省江蘇外貿企業全面復工復產，穩外貿舉措持續推進，進出口整體向好。記者14日從南京海關獲悉，江蘇4月實現進出口值3662.8億元，同比增長11%，環比增長7.6%，為今年首次單月正增長。

新華社報導，1至4月，江蘇外貿進出口12671.2億元，同比下降4.4%，降幅較一季度收窄5.1個百分點。其中，出口7527.5億元，下降6.9%，較一季度收窄8個百分點；進口5143.7億元，下降0.4%，較一季度收窄0.1個百分點。

4月單月，江蘇完成出口2267.9億元，同比增長19.1%，環比增長10.4%，進口1394.9億元，同比微降0.1%，環比增長3.4%。

面對疫情挑戰，江蘇外貿企業逆勢「生長」。捷普電子（無錫）有限公司為全球多家知名電子公司提供電訊、存儲、消費類產品設計製造和售後服務。企業負責人表示，海外訂單不降反增，近日收到2億美元的網絡交換機項目訂單。

在黃海之濱的連雲港，來自海外鮮活水產品的需求回暖。江蘇富煒水產科技有限公司3.9萬尾鮮活鰈魚近日啟運韓國，企業總經理傅建雲說，「外貿訂單增長很快，目前我們正加緊供貨，全力滿足客戶的需要。」

一些企業化挑戰為機遇，加快布局海外市場。作為一家2019年剛開拓國際市場的企業，疫情期間，華天科技（昆山）電子有限公司投資9.06億元上馬集成電路新項目。走進企業生產車間，機器轟鳴，一季度剛引進的新產線開足馬力，趕制5月外貿訂單。「前4個月，產能較去年同期增長超過60%，為快速上量和成長帶來機遇。」企業財務總監李廣志說。

江蘇省商務廳副廳長周常青表示，雖然外需出現萎縮，但江蘇政企聯動，搶訂單、找市場、保供應，共同努力度過難關。