快訊

震撼！台積電正式宣布 赴美亞利桑那州投資設廠

下周二起梅雨季最強鋒面到 吳德榮：大量降水劇烈天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年首次 江蘇外貿單月正增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

4月以來，外向型經濟大省江蘇外貿企業全面復工復產，穩外貿舉措持續推進，進出口整體向好。記者14日從南京海關獲悉，江蘇4月實現進出口值3662.8億元，同比增長11%，環比增長7.6%，為今年首次單月正增長。

新華社報導，1至4月，江蘇外貿進出口12671.2億元，同比下降4.4%，降幅較一季度收窄5.1個百分點。其中，出口7527.5億元，下降6.9%，較一季度收窄8個百分點；進口5143.7億元，下降0.4%，較一季度收窄0.1個百分點。

4月單月，江蘇完成出口2267.9億元，同比增長19.1%，環比增長10.4%，進口1394.9億元，同比微降0.1%，環比增長3.4%。

面對疫情挑戰，江蘇外貿企業逆勢「生長」。捷普電子（無錫）有限公司為全球多家知名電子公司提供電訊、存儲、消費類產品設計製造和售後服務。企業負責人表示，海外訂單不降反增，近日收到2億美元的網絡交換機項目訂單。

在黃海之濱的連雲港，來自海外鮮活水產品的需求回暖。江蘇富煒水產科技有限公司3.9萬尾鮮活鰈魚近日啟運韓國，企業總經理傅建雲說，「外貿訂單增長很快，目前我們正加緊供貨，全力滿足客戶的需要。」

一些企業化挑戰為機遇，加快布局海外市場。作為一家2019年剛開拓國際市場的企業，疫情期間，華天科技（昆山）電子有限公司投資9.06億元上馬集成電路新項目。走進企業生產車間，機器轟鳴，一季度剛引進的新產線開足馬力，趕制5月外貿訂單。「前4個月，產能較去年同期增長超過60%，為快速上量和成長帶來機遇。」企業財務總監李廣志說。

江蘇省商務廳副廳長周常青表示，雖然外需出現萎縮，但江蘇政企聯動，搶訂單、找市場、保供應，共同努力度過難關。

疫情 韓國 海關

延伸閱讀

阿里國際站：台灣外貿新時代關鍵「數位化」

是否考慮兩岸商務快捷通道？ 陸委會順時中回應

江蘇保母悶死老人 家屬：為快領工資下毒手

帶領全班學生跳舞應援肖戰 江蘇粉絲老師被停職

相關新聞

刺激消費 福建銀行業釋15利多

中國銀聯福建分公司13日在福州攜手23家銀行，啟動福建省銀行業「重振引擎」助商惠民行動，在常態化疫情防控中傳遞助商惠民、促進消費。

大陸新增4例本土病例 均來自吉林

大陸國家衛健委今早通報，昨日新增4例本土病例，均來自吉林；無症狀感染者11例。吉林省衛健委指出，4例確診病例均是在控制範...

陸醫學專家批評方方有「扭曲的價值觀」 方方要求道歉

湖北作家方方因要在海外出版《武漢日記》在大陸飽受批評，輿論兩極。中共中央指導組專家、天津中醫藥大學校長張伯禮近期公開指責...

廣東4月復工 回到去年水準

中國國家稅務總局廣東省稅務局副局長朱江濤13日稱，今年一季度該省累計實現減稅降費693億元（人民幣，下同）。隨著經濟社會逐步趨於正常，預計今年二季度廣東稅收收入降幅將會較一季度明顯收窄。

取消外資持股限制 海南國際海運業「全面開放」

海南省交通運輸廳副廳長李志強14日在海南省服務貿易創新發展情況新聞發布會上表示，海南自貿區（港）建設兩年來不斷放寬海運業市場准入，目前國際海運業率先在全國實現全面對外開放。

今年首次 江蘇外貿單月正增長

4月以來，外向型經濟大省江蘇外貿企業全面復工復產，穩外貿舉措持續推進，進出口整體向好。記者14日從南京海關獲悉，江蘇4月實現進出口值3662.8億元，同比增長11%，環比增長7.6%，為今年首次單月正增長。

人才信貸額度 浙江不設上限

浙江省委組織部副部長、省委人才辦常務副主任溫暖日前在浙江省金融服務人才政策舉措新聞發佈會上表示，根據人才信用貸需求較大的情況，今年浙江將人才信用貸額度由以往最高1000萬元（人民幣，下同）放大到不設上限。

安徽拚新基建 中國聲谷再投資16億

大陸各地正在加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設。中部省份安徽提出聚焦新基建，大力發展集成電路、智能家電、智能語音等新產業新模式，加快5G基站、江淮大數據中心等重大項目建設，著力培育壯大新的增長點、增長極。

4月外商投資 由負轉正

得益於一批重點外資項目陸續簽約，以及低基數效應，大陸4月外商投資（FDI）金額年增11.8%，是今年來首度由負轉正，破除外資撤離中國的傳聞，不過，累計今年前四個月FDI金額年減6.1%，大陸商務部坦承今年吸收外資形勢依然嚴峻複雜。

大陸擬設廣州期貨交易所

中國人民銀行及銀保監會等四部委昨（14）日宣布，擴大對粵港澳大灣區的金融業、證券、銀行、保險業開放政策，研究設立廣州期貨交易所，支持香港打造「粵港澳大灣區綠色金融中心」等，深化大陸與港澳金融合作。

習近平：強化優勢產業地位

中共總書記習近平在中央政治局常務會議表示，要充分發揮中國超大規模市場優勢和內需潛力，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局，要發揮新型舉國體制優勢，加強科技創新和技術攻關，強化關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品保障能力。

財部救經濟 提高赤字規模

大陸全國人大、政協兩會即將召開，大陸財政部長劉昆釋放明確訊號，指要增加赤字規模緩解財政收支矛盾，穩定並提振市場信心；抗疫特別國債用於政府投資，以擴大政府投資對沖經濟下行壓力。

熱門新聞

小米CEO偷用iPhone被抓包！高層護航：不用蘋果才是虛偽

女遊客拗斷兩塊萬年鐘乳石 判賠1萬網友批「好便宜」

渤海灣共軍大演習 專家：為必要時武力解決台灣做準備

一餐吃下10個包子4隻雞腿30支雪糕 女暴食胃被撐到骨盆腔

25歲女喝奶茶喝到進加護病房 搶救26小時撿回命

環時：中方準備懲戒美國 就疫情起訴中國者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。