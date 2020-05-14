阿里國際站：台灣外貿新時代關鍵「數位化」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

阿里巴巴國際站今（14）日線上舉辦「2020台灣年度峰會」，台灣在這波疫情中反而找到新商機，如五金、機械、汽摩配與紡織等產業表現優異。阿里巴巴國際站指出，「數位化」將成企業核心，開啟台灣外貿新時代的關鍵武器。

新冠肺炎疫情重創市場供需，全球貿易、跨境物流皆受到衝擊，線上貿易卻逆勢崛起，阿里巴巴國際站的交易額更創新高，4月全站交易額年增86.3%，其中家居、母嬰與寵物等宅經濟相關的產品強勁增長。

阿里巴巴國際站總經理張闊表示，疫情使得線上貿易需求變大，可視為未來幾十年全球貿易新的開始。全球開始認知到數位化的重要性，特別是物流、金流、商流與供應鏈層面的數位化，將會是未來新貿易時代的基礎，也是所有商家必須學習的課題。台灣中小企業恢復供給速度快，是台灣外貿的最大利多。

由於疫情的關係，企業應避免受到單一市場、單一貨源影響，而產生斷鏈危機，傳統繁雜外貿流程將加速「數位化」進展，而目前許多台灣中小企業仍將電商作為輔助，認為固有模式即可創造利潤，欠缺數位化轉型的決心。對於「數位化」的落實，阿里巴巴國際站強調透過聚焦「人、貨、場」三個領域的數位化，來降低進入新外貿時代的門檻。

阿里巴巴國際站觀察，台灣在這波疫情中受創程度較低，反而可以從中找到新商機。阿里巴巴國際站行業運營高級專家戴賢文分享，不少台灣網商在這波疫情中表現優異，特別是具有產業聚落優勢的五金、機械、汽摩配與紡織等產業，因為研發能力強，產品精密度、耐久度、自動化生產與品質控管上均有優勢與口碑，獲得不少買家好評。以其中一間五金工具企業來說，訪客數和詢盤數在短短半年內分別成長逾兩倍。

峰會也邀請台灣網商分享經營心法，以汽車儀錶零配件為主的技銓科技有限公司，執行長周明璋表示，三年前進行數位化轉型，透過參與阿里巴巴國際站舉辦的新貿節、達人賽等活動培養電商團隊，以用戶導向取代產品導向的思維模式，在今年新貿節一個月內獲得112張訂單。

疫情 電商

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