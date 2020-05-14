阿里台灣跨境電商賣家數增60% 抗疫商品夯
疫情期間多國封城，差旅人數大減，潛在客戶難尋，台灣跨境電商賣家數逆勢大增約六成。阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟今（14）日表示，今年來台灣站跨境電商賣家數逼近萬家，運動器材、醫藥保健、食品等類疫情商品熱賣。
「阿里巴巴國際站2020台灣年度峰會」今日舉辦線上直播，郭奕麟表示，目前阿里巴巴國際站台灣買家約數十萬、賣家近萬家，去年同期賣家為6,000、7,000家。以此估算，疫情期間，台灣跨境電商賣家數量大幅成長約四至六成。
台灣商家小而美、有創意，反而在這波疫情中受惠。郭奕麟舉例，宅經濟正夯，一家從事臂章公司，改賣熱轉印工具，讓消費者在家就能製作專屬T恤，將圖騰輕鬆印製在衣服上，受海外商家青睞。台灣運動器材，食品類也是這波疫情下的熱門商品。跨境電商賣家，更重視資金回流與庫存，小批量、碎片化下單是未來交易趨勢，台灣商家應把握轉型機會。
貿易模式「數位化轉型」勢不可擋，郭奕麟觀察，台灣商家老董、跟二代接班人的經營模式大不同，第一代傾向傳統參展與老客戶敘舊，並期望一次接大單，但無法知道精準客戶；而二代則是走向電商銷售，善用網路、數據分析、直播方式等銷售產品。
在疫情尚未解除警報下，阿里巴巴國際站推出「春雷計劃2020」協助台灣商家共度難關。郭奕麟表示，疫情導致線下商貿展會取消，而此計畫協助新簽約商家免費建站、商品發布、視頻拍攝、平台培訓等；5月將舉辦多場線上展會及提供商家「一對一」電商平台輔導，新舊商家均可獲得支援，發展海外商機。
全球買家供應鏈布局也產生變化，避免單一供應鏈受疫情影響，加速尋求海外供應鏈合作，且越來越多買家嘗試跨境採購。阿里巴巴國際站也加速對台灣電商人才培養，看重台灣商家創新、研發能力、售後品質服務等優勢。
阿里巴巴國際站目前有1.5億註冊會員，涵蓋190個國家別，每日約30萬筆跨境採購需求。今年3月「新貿節」，活躍買家數成長50%，平台成交金額增160%。49%的買家年齡低於35歲，無線流量（手機、平板交易、APP）交易占84%。3月新貿節，台灣亮點產業前五大，醫藥保健、服裝、燈光照明、機械、辦公用品。
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