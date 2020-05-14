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小米CEO偷用iPhone被抓包！高層護航：不用蘋果才是虛偽
中國大陸小米科技的創始人、董事長兼執行長（CEO）雷軍被視為小米手機最佳代言人，近日卻被網友發現，他使用蘋果公司的iPhone回覆網友貼文，讓不少「米粉」崩潰，消息在網路上瘋傳，逼出小米合夥人潘九堂出面為雷軍緩頰。
日前一名大陸網友在微博上標註雷軍，表示「雷總，今年是小米打翻身仗的一年，加油！」，隨後雷軍也回覆兩個表情符號，不料有其他網友發現，雷軍的回覆「來自iPhone客戶端」，引起大批死忠「米粉」的不滿，紛紛嘲諷雷軍身為小米的CEO，還公開在網路顯示自己用iPhone。
事後雷軍雖然刪文，但仍止不了網友的怒火，當初被雷軍回覆的網友難過地表示，他買過小米2、小米1S、小米4等七支小米生產的手機，堪稱長達8年的資深「米粉」。
對此，小米合夥人潘九堂出面緩頰，「如果哪家手機公司老闆或產品經理宣稱不試用體驗蘋果、三星產品，要不是虛偽，不然就是不關心產品或遠離一線，科技創新與進步又不是大家關在屋子或寺廟裡各自頓悟」。
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