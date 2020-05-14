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美否決比亞迪N95口罩審批申請? 比亞迪：假消息

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/華爾街日報截圖
圖/華爾街日報截圖

外傳美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH），否決批准大陸電動汽車公司比亞迪所生產的N95口罩，不過比亞迪一名知情人士14日回應表示，NIOSH並未否決N95口罩的許可申請，比亞迪還要繼續補充資料，預計再次提報的時間為5月底或6月初。

華爾街日報報導，美國監管機構否決了比亞迪生產的N95口罩初步監管申請，可能導致加州政府向比亞迪訂購的價值10億美元口罩交易告吹。

根據美國職業健康與安全機關（NIOSH）的聲明，該機構是基於一系列理由，不向比亞迪生產的N95口罩發出審批許可，特別提及本月初巡視比亞迪大陸廠房時，給予不可接受評價。

新浪財經報導，對於近期外界關注的比亞迪口罩出口相關動態，比亞迪一知情人士回應了三點，首先是NIOSH並未否決N95口罩的許可申請，公司還要繼續補充資料。

其次是大陸部分媒體及機構，對美國NIOSH的行政處理流程一知半解；最後則是預計再次提報的時間為5月底或6月初。

上周美聯社曾報導，比亞迪因未能在一定時間內拿到美國的口罩認證，要向加州政府退換部分口罩訂單預付款，而為了完成貨物交付，比亞迪需要等待認證獲得通過。

當時這一消息在大陸也引發關注，有輿論認為比亞迪是被加州政府「白嫖」了口罩錢。

美國及全球各國政府都在設法採購N95口罩，以保護醫護工作者以及其他人避免感染新冠病毒，這種病毒已導致數百萬人患病，數十萬人死亡。

鑑於對口罩需求強勁，大陸電動汽車公司比亞迪，於今年2月緊急轉型為全球領先的口罩生產商之一，日本軟銀創始人孫正義，於4月12日與比亞迪達成協議，5月起比亞迪向日本供應1億個N95口罩、2億個普通醫用口罩。

除了美日，比亞迪也從加拿大和亞洲的客戶，接獲大量口罩訂單；連該公司投資者、美國股神巴菲特，也在4月12日在網上曬出一張他佩戴比亞迪生產的口罩的照片。

比亞迪口罩生產線。圖/深圳衛視深視客戶端
比亞迪口罩生產線。圖/深圳衛視深視客戶端

口罩 日本 電動汽車

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