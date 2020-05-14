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澳門台商會長：疫後台商慘難生存 希望大陸低利貸款

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
澳門台商會會長簡廷在。（豪門文化科技創意公司網站）
澳門台商會會長簡廷在。（豪門文化科技創意公司網站）

澳門台商會長簡廷在指出，疫情緩解後，盼望大陸要大力落實31、26條惠台政策，強化法規，完備行政配套，盡力排除台商投資障礙，擴大合作契機，才有足夠的力道向台商再度吹響號角。這需要從兩岸關係的戰略高度，從宏觀視野作出正確決策，具體步驟有賴各方發揮智慧，排除萬難，才能共同攜手挺進產業大發展的新境界。

簡廷在強調，疫情重創企業，因此大陸台商面臨國外与國内訂單急遽減少，情況都很慘，嚴重影響生存。非常辛苦地維護工廠運作！因為工廠每個月都有固定開銷、這將使台企至少半年以上零收入，希望大陸政府能為台資企業紓困，支持工廠減勉開支項目：如環保設施暫緩、税費暫緩，或前三年已繳税的部分先返回補助等等，甚或給予台資企業工廠低利率貸款支持！

簡廷在表示，長期以來台資企業賺錢繳税是天經地義，但是現在面臨的是長期虧損無人救！

他建議，大陸是否可以將台商前三至五年繳的税，可以部分返還给企業，先渡過難關！一邊支持台資企業低利率貸款，一邊由政府支持企業升級轉型，輔導成高端科技文化產業輔導！

企業作出企劃升級提報，爭取政府支持，藉此轉型升級！

他表示，新冠病毒肺炎全球蔓延，中國大陸在歷經重大考驗下，逐漸控制疫情，經濟產能也在循序復建中，如今應以回復經濟發展，逐漸解封。

遺憾的是，在疫情爆發前，兩岸關係從馬政府時期的大交流，到蔡政府上台以後，兩岸連最基本的官方往來都已中斷。當海內外在全力抗疫的同時，各方實應為兩岸關係和平發展未雨繆綢，此時，再回顧大陸中央先後頒布的31、26條惠台政策，就更顯得重要，也是更應該檢討、著力之處。

綜觀大陸推出31、26條惠台政策，都在放寬並擴大台資企業與台灣同胞參與大陸經建發展、工作、求學、生活，推出多項盡可能的享有同等待遇的措施，其中，台資企業可同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設，這在後疫情時期，也都是大陸復工、恢復產能、產業轉型升級創新的火車頭項目。台商也有機會在大陸改革開放後，再一次為大中華地區經濟圈做出卓然貢獻。

事實上，兩岸經貿往來經過20多年的交流與試煉，目前繼續在大陸地區營運的台商企業，都是與時俱進、總體競爭力禁得起考驗的企業體。但在目前，大陸中央雖先後出台31、26條惠台政策，展現了進一步結合台商發展經濟、兩岸融合的善意，期待大陸各省市的相關法令未能完全配合鬆綁，使得惠台政策創造經濟發展快速落實。

大陸台企聯前會長張漢文則表示，由於全球都因疫情陷入停滯，訂單進不來，原料進不來，產品出不去。目前台商都是「保命」要緊，先保住企業生存，沒有人敢再談「擴張」，台商情況危急，比過去亞洲金融危機和2008年世界金融危機還要嚴重。

台商 疫情

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