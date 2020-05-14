陸允許美大麥苜蓿乾草等進口 中糧：加快買美農產品

大陸海關總署14日發布公告，即日起只要允許符合相關要求的美國大麥，以及苜蓿乾草塊和顆粒等進口。

中糧集團有限公司一名高管，14日在一個線上行業會議中表示，大陸可能加快購買美國農產品。

海關總署發布2020年第65及66號公告，表示允許符合相關要求的美國大麥，以及苜蓿乾草塊和顆粒、扁桃殼顆粒、梯牧乾草植物進口。

根據海關總署公布的進口美國大麥植物檢疫要求，輸華大麥是指產自美國、輸往大陸僅用於加工、不作種植用途的大麥籽實。

輸華大麥出口、倉儲企業須由美國農業部（USDA）審核，USDA向大陸海關總署提供企業名單。

此外，允許符合相關要求的美國苜蓿乾草塊和顆粒、扁桃殼顆粒和梯牧乾草進口。

香港經濟日報報導，中糧國際中國區副總經理張華表示，預計5至9月大陸的大豆供應壓力，將是巨大的，大豆是美國對大陸出口的主要農產品。

近期大陸海關總署允許美國多種植物進口，13日海關總署發布2020年第64號公告稱，自本公告發布之日起，允許符合相關要求的美國鮮食藍莓進口，允許的產地包括美國加州、佛州、華盛頓州等藍莓產區。

海關總署4月26日發布2020年第60號公告，表示允許符合相關要求的美國鮮食鱷梨進口，允許的產地為美國加州。

路透先前引述三名大陸消息人士的話指出，大陸致力於履行與美國達成的第一階段貿易協議，並正努力兌現增加購買美國商品和服務的承諾，儘管購買速度因新冠肺炎疫情而受限。