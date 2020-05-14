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富比世全球企業2000強 工商銀行連續8年奪冠

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸中國工商銀行連續第8年蟬聯全球企業榜首。（香港信報財經網）
大陸中國工商銀行連續第8年蟬聯全球企業榜首。（香港信報財經網）

富比世雜誌發布全球企業2000強名單，大陸中國工商銀行連續第8年蟬聯榜首，建設銀行名列第2位；摩根大通名列第3位。

香港信報財經網，在前十名排名中，大陸四大行均榜上有名，除了工行和建行，農業銀行名列第5位，中國銀行名列第10位。中國平安也躋身其中，位列第7位。科技公司蘋果公司位列第九。

富比世數據統計編輯Andrea Murphy表示，疫情導致市場動盪，嚴重影響上榜企業的市值。

2020年上榜企業的營收總額為42.3兆美元，利潤總額為3.3兆美元，資產總額為201.4兆美元，市值總額為54.3兆美元。企業銷售額和資產數字高於去年，但是利潤和市值降低。

富比世全球企業2000強是基於4項衡量指標，包括銷售額、利潤、資產及市值。

富比世 疫情 香港

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