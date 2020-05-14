富比世全球企業2000強 工商銀行連續8年奪冠

中國大陸小米科技的創始人、董事長兼執行長（CEO）雷軍被視為小米手機最佳代言人，近日卻被網友發現，他使用蘋果公司的iPhone回覆網友貼文，讓不少「米粉」崩潰，消息在網路上瘋傳，逼出小米合夥人潘九堂出面為雷軍緩頰...

2020-05-14 19:35