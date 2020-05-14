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大陸新增3例本土病例 來自遼寧和吉林
大陸國家衛健委公告，13日新增確診病例3例，均為本土病例，其中包括遼寧2例、吉林1例。
公告指出，13日無新增死亡病例，無新增疑似病例。
當日新增治癒出院病例6例，解除醫學觀察的密切接觸者387人，重症病例減少1例。
公告表示，截至13日24時，現有確診病例101例（其中重症病例9例），累計治癒出院病例78,195例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82,929例，現有疑似病例4例。
累計追蹤到密切接觸者738,262人，尚在醫學觀察的密切接觸者5,291人。
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