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騰訊Q1營收破人民幣千億 遊戲業務繼續印鈔

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
腾讯控股深圳總部外觀。圖/股城網
腾讯控股深圳總部外觀。圖/股城網

大陸網路遊戲巨頭騰訊，13日發布第1季業績，受惠於新冠肺炎疫情，營收、淨利等多項指標數值與增速創新高，其中網路遊戲業務占騰訊總營收比重為34.5%。

騰訊第1季營收人民幣1,081億元，年增26%；淨利潤人民幣289億元，年增6%，代表每天淨賺人民幣3.2億元；經調整淨利潤年增29%至人民幣271億元。

在基數龐大的基礎上，微信及WeChat合併月活再創新高，達到12.03億，年增8.2%；小程式使用者迅速增長，日活躍帳戶數超過4億。

疫情期間，宅經濟有力的推動了騰訊遊戲等文化娛樂業務發展，遊戲收入人民幣372.98億元，較上年同期增長31%，其中智慧手機遊戲收入更暴增64%至人民幣347.56億元；整體遊戲收入占總收入的比例升至35%。

同時，商業支付和理財平台收入增長，以及雲服務進一步把握了視訊、教育和零售等垂直行業機會，金融科技及企業服務收入達到人民幣265億元，年增22%，成為新的增長極。

董事會主席馬化騰表示，在全球團結一心對抗新型冠狀病毒疫情之際，謹此向遭受疫情影響的所有人表示衷心的關懷慰問。在此艱難時刻，我們透過提供線上服務，讓人們保持緊密聯繫，及時獲取準確資訊，高效工作並得到適當娛樂。

馬化騰指出，迄今公司業務展現了較強的抗壓性和產生現金流的能力，這使我公司能夠進一步加大投入，踐行「科技向善」的使命，騰訊全力以赴投入時間和資源，包括超過人民幣20億元的捐助，為大陸乃至全球齊心抗疫作出貢獻。

新浪財經報導，3月中旬以來港股最熱門公司，非騰訊莫屬，股價上漲超30%，最新市值為港幣4.1兆元，馬化騰也超越阿里巴巴創辦人馬雲，坐穩大陸首富寶座。

人民幣 疫情 網路遊戲 馬化騰 騰訊

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