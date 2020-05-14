武漢快舟火箭產業園 逐步運營

快舟一號甲運載火箭12日成功發射2顆行雲二號衛星。據中國航天科工集團有限公司披露，位於武漢國家航天產業基地的快舟火箭產業園（快舟總裝總調中心）近日逐步投入運營，全部達產之後將形成年產20發固體運載火箭的總裝測試能力。

中新社報導，快舟火箭產業園是武漢國家航天產業基地的首個入駐項目，一期項目主要用於快舟系列固體運載火箭的總裝測試，項目占地450畝，建築面積4.2萬平方公尺，主要包括總裝測試廠房、綜合廠房、綜合樓、動力站等。

該項目於2017年5月啟動建設，原定於2020年2月底前交付使用。受新冠肺炎疫情影響，在武漢市新洲區疫情防控指揮部的支持下，火箭公司產業園於3月中旬批准復工，現已基本完成各項收尾工作，正在陸續組織相關工程驗收。

根據後續發展需要，火箭公司已啟動總裝總調中心（一期）補充條件項目建設工作，補充條件項目將建設1萬平方公尺的輔助廠房及數字化生產線一條，主要用於快舟系列固體運載火箭發射、測試車輛的維修、保養，部分關鍵產品試驗以及產品倉儲等。

「快速響應、快速集成、快速發射」是快舟火箭的品牌特色。目前，快舟火箭產業園數字化生產線一期設備已基本安裝完成，預計5月分完成驗收，輔助廠房項目預計於2020年底具備使用條件。武漢國家航天產業基地是武漢市政府聯合中國航天科工集團有限公司、華夏幸福基業股份有限公司共同打造的大陸國家級航天產業基地，是中國大陸首個商業航天產業基地。