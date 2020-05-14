陸上市房企 資產新高 增速放緩

中國指數研究院13日發布的「2020中國房地產上市公司TOP10研究報告」顯示，去年中國大陸房地產上市公司收入規模再創新高，但「增收不增利」現象顯現，且企業間盈利能力、財富創造力和財務穩健等方面的表現持續分化。

中新社報導，近年來，大陸房地產上市公司資產規模增速呈逐年放緩態勢。中指研究院高級分析師張冉在當日的研究成果發布會上表示，大陸在港上市房企總資產均值增長率從2016年的34%降至去年的19.3%。滬深上市房企總資產均值增長率也從2017年的29.7%降至去年的18.9%。

房企從對規模速度的追求開始轉向高質量發展，尤其龍頭房企普遍增速放緩。總資產3000億元（人民幣，下同）以上的大型企業近年來逐漸追求更穩健的發展，規模大小不再是主要目標，2019年，這一陣營房企同比增長率均值為25.0%，較上年增速收窄11.8個百分點。

規模增長之外，去年上市房企「增收不增利」的狀況更為凸顯。報告顯示，去年，滬深以及大陸在港上市房地產公司營業收入均值分別為282.5億元、427.3億元，同比增長22.8%和20.7%；淨利潤均值分別為34.9億元、68.2億元，同比分別增長19.7%、18.5%。在這種境遇下，降費提效成為行業內的普遍共識。

張冉表示，房企利潤壓縮主要是受到由於營業成本不斷上漲，以及各地限價政策頻出，銷售溢價率下降等因素影響。

隨著行業償債高峰到來，房企負債水平備受關注。報告顯示，2019年，在去槓桿轉為穩槓桿的背景下，部分房地產上市公司的負債水平出現微升。報告顯示，滬深上市資產負債率均值同比下降0.2個百分點至68.8%，大陸在港上市房地產公司資產負債率均值同比上升0.3個百分點至75.5%。