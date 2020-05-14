線上展覽+直播 幫企業搶訂單

第十二屆中國加工貿易產品博覽會線上展（線上加博會）13日正式啟動，此次線上加博會以阿里巴巴集團旗下電商平台1688為主場，通過「線上展覽+直播帶貨」的形式，幫助企業搶訂單、拓市場。

中新社報導，加博會是中國大陸唯一以推動加工貿易創新發展為主題的國家級展會，已成功舉辦了十一屆，在推動中國大陸加工貿易企業轉型升級、創建品牌、拓展內銷市場等方面發揮了顯著的作用。

受全球新冠肺炎疫情影響，原本定於4月分舉行的第十二屆加博會推遲到9月分舉行。為了應對疫情衝擊，幫助企業開拓市場，加博會組委會決定第十二屆加博會舉辦兩期線上展，首批企業上線的時間為5月13—16日，第二批將於9月3—6日與第十二屆加博會實體展同期上線。

此次啟動的首期線上加博會設國際智能移動終端及電子消費品展、國際潮流服裝服飾及鞋帽展、國際玩具及嬰童用品展、國際時尚家居用品展、國際特色食品展5大專區，共有600家企業成功報名並上線。拓斯達、東和電器、美馳圖等知名企業均亮相了線上加博會。

中國玩具和嬰童用品協會副會長溫國雄表示，線上加博會實實在在為企業提供開拓市場的平台，提升了企業的知名度，為企業的發展奠定了基礎。此次線上加博會，協會共組織了70多家企業參展，希望藉此機會打開內銷市場，克服當前困境。

廣東省商務廳副廳長陳越華在致辭中表示，加博會秘書處與阿里巴巴集團聯合推出線上加博會，既是加博會創新發展的新探索，更是政府幫扶企業應對疫情保訂單、穩增長的新舉措。希望企業積極響應，把握商機、充分準備，通過線上渠道開拓市場、搶抓訂單，以贏得更好的發展。