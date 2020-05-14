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海峽兩岸經貿交易會 延期

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

福州市官方13日通報稱，原定於今年5月18日開幕的第三屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十二屆海峽兩岸經貿交易會延期舉辦。這是受全球新冠肺炎疫情影響，福州又一重大活動延期舉辦。此外，原定於今年6月29日至7月9日在福州市舉行的第44屆世界遺產大會推遲舉辦；而2018年4月、2019年5月於福州舉辦兩屆的數字中國建設峰會仍在有序籌備，尚未明確具體會期。

中新社報導，當地官方表示，第二十二屆海峽兩岸經貿交易會延期舉辦，就是為嚴防境外新冠疫情輸入，進一步鞏固疫情防控成果。延期後的具體舉辦時間及舉辦方式，組委會辦公室將視情況另行通知。

海峽兩岸經貿交易會是福州對外開放的重要窗口，也是兩岸交流合作的重要平台，至今已走過了20多年的發展歷程。自2018年開始，21世紀海上絲綢之路博覽會與海峽兩岸經貿交易會同期舉辦，使其成為溝通海峽兩岸、輻射「海絲」沿線國家和地區的重要經貿盛會。

去年舉辦的第二屆21世紀海上絲綢之路博覽會暨第二十一屆海峽兩岸經貿交易會，共吸引80個國家和地區101個團組近千人，以及160家境內外採購商團組，前來參會參展。

福建省衛生健康委員會通報，5月12日0時到24時，福建境外輸入、本地疫情繼續「零新增」。至此，福建累計報告境外輸入確診病例60例，其中已治癒出院59例，目前住院1例，無死亡病例；境外輸入疑似病例和本地確診、疑似病例均已「清零」。

疫情 福建 世界遺產

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