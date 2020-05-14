福建「三支一扶」 保障台青就業

福建省「三支一扶」計畫（指從事支農、支教、支醫和扶貧工作）日前啟動報名，計畫招募職位671個，引導鼓勵高校畢業生面向基層就業。按照規劃，福建今年將再度設置台灣籍高校畢業生特設職位。

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，「保就業」成為當下的熱點。福建省人才發展研究中心執行主任黃茂興12日受訪時表示，保就業，福建力撐台青。設置台灣籍高校畢業生特設職位，就是福建力撐台青的一例。福建省高校畢業生「三支一扶」工作協調管理辦公室相關負責人稱，將安排一定數量的專項職位，面向福建省內院校台灣籍高校畢業生招募。

今年以來，福建已有多個機構發布面對台灣人才的招賢令。福建醫科大學近期發布的招聘台灣籍專職教師方案顯示，將招聘台灣教師，面向具有博士學位或具有台灣高校副教授及以上專業技術職務，或取得台灣主管部門認可、相當於大陸副高級及以上專業技術職務，有較高學術技術水平的台灣籍教師。錄用後，年薪將達20萬到35萬元（人民幣，下同），提供每年兩次台灣至福州往返機票報銷。

福建江夏學院今年3月也發布招聘公告稱，招聘10名具有博士學位的教授、副教授或博士。黃茂興認為，雖然疫情對台青登陸有短暫影響，但長期來看，政策優、市場大，福建依舊是台灣青年登陸首選地。

台商、福州市雲嵐旅遊開發有限公司董事長李志章近日與福州市永泰縣同安鎮嵐口村簽訂協議，將參與該村的鄉村振興。李志章也期盼，福建進一步加大力度，為台青就業創業提供更多崗位與機遇。

不久前，福建啟動台灣職業資格直接採認相應職稱工作，對取得「台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書比照認定職稱目錄」所列考試及格證書，且在福建省從事相應專業技術工作的台灣居民，直接採認相應職稱並發放證書。該政策列出52項考試及格證書，包括台灣建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師、農藝技師等。

近日，第十七屆福建青年五四獎章名單揭曉，7位台灣青年上榜。這也是近年來該獎章台籍獲得者最多的一屆。