中國發布娛樂場所開放指南 人數上限3到5成

中國文化和旅遊部今天公布有關演出、網路服務、娛樂場所的3項恢復開放防疫指南。其中規定，營業性演出場所入場人數不得超過核定上限的30%，且實名購票；娛樂場所則不得超過上限的50%。

綜合中國媒體報導，這3項名為「劇院等演出場所恢復開放疫情防控措施指南」、「互聯網上網服務營業場所恢復開放疫情防控措施指南」、「娛樂場所恢復開放疫情防控措施指南」均在12日由文旅部市場管理司署名發出，並在今天傍晚公布。

這3項指南，被視為中國新冠肺炎疫情趨緩，官方進而對娛樂活動鬆綁的象徵，因此受到中國眾多業者及消費者的注意。

其中，娛樂場所指南除要求恢復開放必須落實戴口罩、檢測登記制度、配備測量體溫設備、出示健康碼外，還要求進行「實名登記」，營業前後也須清潔消毒，按鍵、搖桿、代幣及附屬設備，要做到「使用一次消毒一次」。若消費者不戴口罩或體溫異常，場所應拒絕其進入。

娛樂場所及上網服務營業場所指南還規定，娛樂場所應採取「預約消費、錯峰入場」等措施，對消費者進行限流限量。其中的歌舞娛樂場所（如KTV等），接納消費者人數不得超過核定上限的50%。而每個包廂及遊藝娛樂場所的接納消費者人數，也不得超過核定上限的50%。

至於演出場所指南則規定，入場人數不超過核定上限的30%，且觀眾須間隔就坐，演出人員及職員要保持一定距離。同時要嚴格落實「實名制購票」，且錯時、錯峰分流人員，從嚴審核、控制開放。而觀眾入場須進行量測體溫和實名登記。