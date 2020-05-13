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台商呼籲：應盡快免除商務高層人員的強制隔離措施

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
為防範新冠肺炎疫情，北京等城市陸續延長隔離天數，改成「14+7」（十四天自費強制隔離及七天居家自主隔離）。（路透社資料照片）
為防範新冠肺炎疫情，北京等城市陸續延長隔離天數，改成「14+7」（十四天自費強制隔離及七天居家自主隔離）。（路透社資料照片）

大陸與南韓五月一日已開通商務快捷通道，大陸也正準備開通和德國商務人士的互免隔離。不少台商強調，大陸疫情趨緩，而台灣一直處於低風險區域，期盼大陸對台商應該也要開放，台商協會應要繼續去爭取，大陸也必須正視這個需求。

澳門台商協會會長、豪門文化科技創意公司董事長簡廷在表示，建立兩岸商務快捷通道非常必要，礙於疫情，很多企業雖然都說復工。但是老闆不在，企業的產能、業務基本仍是停擺或受到制約，企業團隊的信心與動能也受到打擊，所以通道一定要盡快打通。

人在東莞的台企聯前會長張漢文則表示，因疫情關係，很多台商會長、副會長都還沒回來，因為進大陸要強制隔離14天，回台灣也要隔離14天，無法兼顧兩岸事業。有家人在大陸的還好，還可以遠端操作，但若只有專業經理人在，就比較擔心和麻煩。

他估計，大陸台商會長中至少還有三分之一，還沒有回到大陸。很多事業就可能停罷。

目前人還在台灣的天津台資企業協會會長羅文德就表示，他希望盡早回到天津，最好不用隔離14天。

商業總會理事長賴正鎰7日向我政府提出建議，台灣應與貿易往來最密切、最近的大陸、香港優先談判與溝通，逐步恢復經貿往來與商務旅遊，尤其，兩岸要先解禁，讓有決策權的企業領導人能夠恢復往來，這樣才能加速拚經濟。

簡廷在建議，希望兩岸能夠比照陸、韓模式，台商只要能在台灣醫院篩檢後取得健康證明，就可以讓台商飛到大陸的公司所在地，就地指揮，而不需要再隔離14日，這樣才能加速產業復甦，尤其「台灣已多日零確診，代表本土疫情已穩定，且台商在台灣都已自我隔離很長一段時間，若大陸那邊要檢查、測試，相信台商都會配合。」

目前正在隔離的台企聯榮譽會長丁鯤華則指出，中韓達成的快速入境制度值得參考，對於因疫情而動彈不得的兩岸企業家而言，可解決很大問題。

台企聯總會長李政宏，已聽到台商的相關建議，但這涉及兩岸相關單位協商，就目前兩岸情勢而言，並非易事。

台商 疫情

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