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陸國家發改委：適當提高赤字率 發行抗疫特別國債

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸國家發改委主任何立峰表示，將適當提高赤字率，發行抗疫特別國債。圖/中新社資料照片
大陸國家發改委主任何立峰表示，將適當提高赤字率，發行抗疫特別國債。圖/中新社資料照片

大陸國家發改委主任何立峰表示，將適當提高赤字率，發行抗疫特別國債，大幅增加地方政府專項債券，提高資金使用效率，並運用降準降息、再貸款等保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行。

發改委網站今（13）日披露何立峰撰寫題為《統籌推進疫情防控和經濟社會發展確保決戰決勝脫貧攻堅全面建成小康社會》文章。

文章指出，目前大陸疫情防控向好態勢進一步鞏固，經濟社會正常秩序正在有序恢復，但全球疫情快速蔓延，對大陸經濟社會發展影響仍然較大。要在抓好常態化疫情防控的基礎上，有力有序推進復工復產復業復市，著力暢通經濟循環，努力穩定經濟基本盤，防止疫情短期衝擊演變成趨勢性變化。

何立峰強調，要正確看待當前大陸經濟運行面臨的挑戰，第一季經濟負增長，不具有歷史可比性。目前經濟運行正常秩序正在有序恢復，全國規模以上工業企業絕大多數已經復工，發電量、貨運量指標明顯好轉，已超過去年同期水準。

何立峰指出，做好下一步經濟工作的路徑方向，主要有以下幾點：一是鞏固和拓展疫情防控階段性成效。堅決守住守好口岸城市防線，加強集中隔離人員安全服務保障，深入推進疫情防控國際合作。

二是著力促進企業復產達產。三是以更大宏觀政策力度對沖疫情影響。積極的財政政策更加積極有為，將適當提高赤字率，發行抗疫特別國債，大幅增加地方政府專項債券，提高資金使用效率。穩健的貨幣政策更加靈活適度，運用降準降息、再貸款等保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟，特別是中小微企業上。

四是堅定實施擴大內需戰略。五是千方百計幫扶企業渡過難關。六是深化市場化改革擴大高水準開放。七是切實做好民生兜底保障。

實體經濟 疫情

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