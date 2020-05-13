財務造假醜聞 瑞幸開除執行長、營運長

道瓊社和彭博資訊報導，主管機關文件顯示，瑞幸咖啡決定開除執行長錢治亞和營運長劉劍，由董事兼高級副總裁董事郭謹一暫代執行長一職。錢治亞和劉劍也已辭去董事會職務。

此外，瑞幸也表示，自內部開始調查帳務造假醜聞以來，已將另外六名參與或知情的員工予以停職或休假處分。

瑞幸上月自爆財務造假，指經內部調查後發現，於2019年偽造業績人民幣22億元（約3億美元），股價連續暴跌三天，之後暫停交易至今一個多月。瑞幸在美國那斯達克上市，曾有「中國星巴克」之稱。