聽新聞
test
0:00 / 0:00
財務造假醜聞 瑞幸開除執行長、營運長
道瓊社和彭博資訊報導，主管機關文件顯示，瑞幸咖啡決定開除執行長錢治亞和營運長劉劍，由董事兼高級副總裁董事郭謹一暫代執行長一職。錢治亞和劉劍也已辭去董事會職務。
此外，瑞幸也表示，自內部開始調查帳務造假醜聞以來，已將另外六名參與或知情的員工予以停職或休假處分。
瑞幸上月自爆財務造假，指經內部調查後發現，於2019年偽造業績人民幣22億元（約3億美元），股價連續暴跌三天，之後暫停交易至今一個多月。瑞幸在美國那斯達克上市，曾有「中國星巴克」之稱。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言