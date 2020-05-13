日經：蘋果建議立訊精密 投資可成科技

日本經濟新聞發自台灣引述多位消息人士的話表示，蘋果公司已經建議AirPods無線耳機的大陸代工廠商立訊精密，對iPhone、MacBook金屬外殼供應商可成科技，進行大規模投資，以便除了鴻海集團在大陸的富士康外，再建立一個強大的替代選擇。

消息人士表示，立訊精密與全球第二大金屬外殼提供商可成科技的磋商已經持續了一年多時間，並在近期進入了更深入的一輪談判。