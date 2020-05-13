聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國大陸傳將豁免 部分德國商務高層強制隔離措施
據香港電台報導，中國大陸據報同意豁免部分德國商務高層人員的強制隔離措施，讓他們返回中國經商。目前，境外人士返回中國大陸，都要經過十四天的強制隔離措施。
報導引述德國企業代表說，中國政府同意為大約500至1000名德國商人提供豁免，他們要在前往中國前48小時取得健康證明，確認對新冠病毒核酸篩檢呈陰性，入境後可獲豁免強制隔離14日，德國在華商會正安排在本月25日派包機，接載首批商人由法蘭克福前往上海，德國外交部正評估中方的建議。
另有德國外交官說，歐盟要確認安排是否要以互惠方式進行，即是同時容許中國商務人員，在類似安排下前往歐洲。
彭博社也報導，中國為了重啟經濟，可能容許部分外國企業高層入境，但入境後仍要接受強制隔離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言