中國大陸傳將豁免 部分德國商務高層強制隔離措施

據香港電台報導，中國大陸據報同意豁免部分德國商務高層人員的強制隔離措施，讓他們返回中國經商。目前，境外人士返回中國大陸，都要經過十四天的強制隔離措施。

報導引述德國企業代表說，中國政府同意為大約500至1000名德國商人提供豁免，他們要在前往中國前48小時取得健康證明，確認對新冠病毒核酸篩檢呈陰性，入境後可獲豁免強制隔離14日，德國在華商會正安排在本月25日派包機，接載首批商人由法蘭克福前往上海，德國外交部正評估中方的建議。

另有德國外交官說，歐盟要確認安排是否要以互惠方式進行，即是同時容許中國商務人員，在類似安排下前往歐洲。

彭博社也報導，中國為了重啟經濟，可能容許部分外國企業高層入境，但入境後仍要接受強制隔離。