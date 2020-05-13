NBA中國首聘本土總裁 央視駁斥復播比賽傳言

NBA中國周一(5月11日)宣布將由中國職業男籃(CBA)聯盟董事長顧問馬國力之子馬曉飛接任CEO。他是NBA中國自2008年正式成立以來的首任本土CEO。

馬國力隨後宣布，因個人原因辭去CBA聯盟董事長顧問一職，根據中國新浪網報導，此舉是為了避嫌，以免外人非議。

NBA中國最新的人事安排也引起猜測央視是否會恢復轉播NBA比賽。不過中國官媒《環球時報》5月11日在推特用英文表示，央視並沒有這個打算。

「中國中央電視台駁斥了將恢復轉播NBA比賽的傳言，重申了其對國家主權的一貫立場。」

馬國力與馬曉飛

根據中國媒體，馬國力是央視體育頻道的創建者，也是中國體育圈「教父」級的人物。他在90年代獲得了NBA比賽在中國的轉播權。

新浪網報導，馬國力在2008年北京奧運會後加入當時的CBA聯賽商務運營服務商盈方中國擔任董事長，並在2017年出任CBA公司董事長顧問。

外界認為，馬國力在中國電視和體育圈的資歷也成為兒子馬曉飛擔任NBA中國總裁的優勢。

根據中國體育新媒體懶熊體育，馬曉飛在2003年加入NBA，在NBA中國和總部都工作過。他長期擔任NBA全球戰略副總裁，也做過媒體開發、版權分銷、商務拓展等工作。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

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