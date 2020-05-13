德陽高含硫撬裝設備 助川氣東送

近日，大陸國機重裝所屬二重裝備製造的達州普光氣田撬裝設備，從四川德陽裝車發運；這也標誌著大陸首批高含硫撬裝設備實現自產化和批量化生產，打破了此類設備全部依賴進口的局面。

達州普光氣田，是大陸目前發現的最大規模海相整裝高含硫氣田，屬高壓、高含硫、高產量「三高井」氣田，是大陸重大工程「川氣東送」工程的主供氣源地，承擔著為長江沿線8個省市、數千家企業、2億多用戶提供天然氣的任務。

氣田開採屬世界性難題，尤其對開採設備提出了新的、更高的要求。二重裝備核電石化公司作為主戰單位，自2019年末投產撬裝設備以來，從多個方面進行技術創新和攻關，成功解決設備使用壽命等「卡脖子」問題，順利完成撬裝專案內壁堆焊、組焊、安裝等關鍵環節。

目前，撬裝設備已4台運抵普光氣田現場，後續設備預計5月中旬陸續抵達，為「川氣東送」貢獻積極力量。