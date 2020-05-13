涪陵頁岩氣 累計產300億立方米

中國石化江漢油田涪陵頁岩氣公司表示，中國首個商業開發的大型頁岩氣田—中國石化江漢油田涪陵頁岩氣田（以下簡稱涪陵頁岩氣田）頁岩氣累計產量突破300億立方米。涪陵頁岩氣田也是目前中國累計產量最多的頁岩氣田。

中新社報導，經官方審定，位於重慶的涪陵頁岩氣田累計探明儲量達6008億立方米。2014年3月，中國石化宣布涪陵頁岩氣田提前進入商業生產，使中國成為繼美國、加拿大之後第三個頁岩氣商產國家。

在涪陵頁岩氣田內的中國第一口實現商業開發的頁岩氣井焦頁1HF井，已連續生產2680天，焦頁6-2HF井累產超3.1億立方米。這兩口頁岩氣井分別保持著中國頁岩氣井開發時間最長、單井累產最高兩紀錄。

涪陵頁岩氣田採用叢式井設計、井工廠施工，單井土地徵用面積節約30%以上；推行減量化—再利用—再循環清潔生產方式，做到水體保護有效、廢水重複利用、汙水排放為零；油基鑽屑堅持無害化處理，處理後的鑽屑含油率在3‰以下，遠嚴於北美2%的標準。

涪陵頁岩氣田日產氣量1700萬立方米，可滿足3400萬戶家庭日常需求。今年以來，涪陵頁岩氣田通過中國石化川氣東送等管道累計為長江經濟帶沿線輸送天然氣21億立方米。