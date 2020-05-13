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陸5G智慧港 廈門遠海拔頭籌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中國首個5G全場景應用智慧港口11日在廈門投產。圖為5G+無人駕駛賦能智慧港口雲發布會現場。 中新社
中國首個5G全場景應用智慧港口11日在廈門投產。圖為5G+無人駕駛賦能智慧港口雲發布會現場。 中新社

伴隨5G時代的到來，5G助力智慧港口建設成為現實，11日，中國首個5G全場景應用智慧港口在中國第一個自動化碼頭廈門遠海碼頭投產。

中新社報導，該示範建設項目由東風商用車有限公司、中遠海運港口有限公司和中移（上海）信息通信科技有限公司聯合開發，表明中國業界攜手推動的智慧港口建設取得重大成果。

業界人士稱，該成果的取得，是中國業界攜手在智慧港口領域展開探索研究，推進5G等創新技術在港口商用領域應用的成功展現。

當天，中國遠洋海運集團有限公司、中國移動通信集團公司和東風汽車集團公司等三大集團，聯合在北京、上海、武漢、十堰、香港和廈門六個城市，通過中國移動5G+雲視訊系統舉行「5G+無人駕駛賦能智慧港口」雲發布會。

自去年7月中國移動通信集團公司與中國遠洋海運集團公司簽署戰略合作協議以來，中國移動通信集團福建公司與廈門遠海碼頭攜手推動5G智慧港口建設與應用落地。

該碼頭已實現5G網絡全覆蓋，全國首個5GSA獨立組網與邊緣計算、網絡切片技術相結合的智慧碼頭無線生產專網也成功建成並投入運營。

當天，東風商用車、中國移動（上海）產業研究院和中遠海運港口代表，還分別在湖北十堰、廈門主會場和香港三地，通過雲端共同簽署5G智慧港口深化合作意向書，以期更好地促進合作各方深度應用協作開發，進一步推進5G+信息技術與智慧港口建設的深度融合，引領新一輪碼頭革命，為智慧港口建設輸出中國方案。

此外，業界代表還發布了《港口無人駕駛集裝箱卡車性能和測試方法》企業聯合標準、《5G智慧港口全業務場景落地白皮書》和《5G智慧港口實施方案和路線圖》。

碼頭 廈門 上海

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