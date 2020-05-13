陸車市回暖 4月銷售207萬輛

經歷過疫情的銷售寒冬，中國汽車工業協會11日公布的數據顯示，2020年4月，汽車銷售達207萬輛，環比增長43.5%，同比增長4.4%，結束了中國汽車市場自2018年7月以來連續21個月的下滑。

中新社報導，中國汽車消費是否回暖備受各界關注，中國國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王青表示，汽車行業的分析要看趨勢，相比二三月份，汽車銷量同比增速正在快速恢復。

方正證券首席策略分析師胡國鵬表示，4月份的汽車銷售數據已經比3月份好多了，預計五六月份還會延續正增長的態勢，階段性的回升是回來了。他說，隨著中國復產復工，民眾收入預期在好轉，金融流動性也呈現出向好態勢，此外，當前國家正積極促進汽車消費，地方政府也出台了諸多補貼、信貸優惠、以舊換新等刺激汽車消費的政策，真金白銀的政策很好地促進了汽車消費的修復。

2月以來，由於疫情防控的需要，很多民眾不敢外出購物，前期積壓的購買力在國內疫情控制後得到釋放。另外，根據Ipsos統計，相較于疫情前出行主要以公共交通為主，疫情過後私家車的用車需求高達66%，而對公交/地鐵的需求占比為24%，這一心理也推高了人們對汽車的需求。

從具體車型來看，中汽協的數據顯示，4月份商用車同比增長明顯，銷量53.4萬輛，為歷史最高水平，同比增長31.6%，其中貨車比客車表現更好，增長超過30%；乘用車表現略差，4月份銷量153.6萬輛，同比下降2.6%，其中運動型多用途乘用車（SUV）產銷呈小幅增長，其他三大類乘用車品種（轎車、MPV、CUV）產銷降幅比上月均呈不同程度收窄。新能源汽車4月份銷量同比降幅也比3月呈一定收窄，銷量7.2萬輛，環比增長9.7%，同比下降26.5%。

在剛剛過去的五一假期，中國多地4S店出現火爆景象，消費者購車意願明顯提升。5月8日，中國商務部副部長王炳南表示，五一期間，上海、重慶、浙江重點監測企業汽車銷售額同比分別增長49.6%、28.5%和8.8%。

胡國鵬展望後市預計，汽車銷售將實現對過去兩三年的修復，實現小幅的正增長。王青則表示，當前中國已進入更換汽車的高峰，從去年下半年開始汽車市場消費就出現了回暖的跡象，降幅不斷收窄，到2019年12月已經接近2018年同期水平，但突如其來的疫情將汽車消費回暖的節奏打亂。判斷增長趨勢要看潛在增長率，疫情帶來的問題不是長期問題，無法反映出潛在增長率，當前3%—5%的銷量增長率是有實際需求可以支撐的。