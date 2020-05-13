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陸房地產復甦 民眾排隊搶豪宅

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
今年3月份以來，各地房地產市場持續出現復甦跡象。圖為福州閩江畔正在建設的住宅。 中新社
今年3月份以來，各地房地產市場持續出現復甦跡象。圖為福州閩江畔正在建設的住宅。 中新社

今年3月份以來，各地房地產市場持續出現復甦跡象。在上海、深圳，有民眾排隊搶購總價上千萬元（人民幣）豪宅；五一假期，北京學區房成交量激增；重慶、徐州、杭州、青島等二線城市上月樓市成交大幅反彈；久違的高溢價、高總價地塊頻頻被拍出；百強房企4月份業績同比轉正。

中新社報導，5月以來，北京二手房成交量快速恢復。貝殼研究院統計數據顯示，五一期間，北京二手房成交激增，其中，西城區二手房交易量同比和環比增長均超過100%。中原地產首席分析師張大偉指出，目前北京二手房市場已經全面恢復到了2019年最高月度成交情況，剔除網簽數據滯後等因素，5月份北京二手房真實交易量有望達到1.8萬套。

這是近期樓市復甦的縮影。一線城市近月來房地產成交大多飄紅。中原地產研究中心統計，4月份，一線城市商品住宅成交量環比上升45%。其中，上海上漲57%；深圳上升8%；北京、廣州升幅相近，均超50%。

二三線樓市同樣有所回暖。克而瑞研究中心統計數據顯示，28個重點城市中，二三線城市總成交面積環比大增44%，同比下降4%。重慶、徐州、杭州等地都迎來了疫情後需求的集中釋放。

與樓市升溫同步的還有土地市場。4月份，各地高單價、高溢價、高總價地塊頻現。日前，北京豐台區分鐘寺地塊，以72.2億元的總價成交，溢價率26.2%。據測算，其可售住宅綜合樓面地價高達每平方米6.9萬元。4月22日，廈門思明區一地塊拍出103.55億元的天價，該地塊樓面價超過每平方米5萬元，溢價率43.82%，刷新了廈門土地交易的單價和總價紀錄。

中指研究院統計，4月份，中國300個城市土地出讓金總額環比增加133%，同比增加25%。其中，南京、杭州、佛山、蘇州、廣州、上海的土地出讓收入居前，均超過200億元。

地市火熱意味著房企依然看好後市，且資金充裕。克而瑞研究中心數據顯示，2020年4月，百強房企單月實現全口徑銷售金額9002.3億元，較去年4月同比轉正。

值得注意的是，多地樓市成交環比大漲，但同比仍處於下降區間。中國社科院財經戰略研究院發布的中國住房大數據分析報告顯示，目前，深圳、東莞等部分城市當前房價較快上漲屬於結構性上漲，並未出現區域性房地產熱。

同時，多數城市房價與交易在受疫情衝擊後都基本恢復，房價總體穩中略升，也未出現市場衰退。

展望後市，報告認為，未來影響短期房價格局的重要因素主要包括：疫情對住房消費需求的負向影響和相對寬鬆貨幣環境對住房需求及房價預期的正向影響。在不同地方，兩者影響程度不同，房價格局上，會出現市場冷熱不勻，漲跌互現的情況。

克而瑞研究中心總經理林波表示，近期，一二線城市豪宅成交活躍，這主要是受資產保值需求的推動。受全球疫情蔓延影響，各國央行加大放水，人們對資產貶值的擔憂上升。其結果是，上海、深圳、北京等地總價2000萬元以上的項目賣得最好，中低端項目賣不動，未來分化還會進一步延續。

北京 二手房 疫情

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