陸國務院：加大股權、債券市場對中小企業的支持

大陸國務院副總理劉鶴日前主持召開國務院促進中小企業發展工作領導小組第六次會議，會議指出，大陸經濟全面復甦需要時間，當前中小企業發展仍面臨複雜嚴峻的局面。

中國政府網披露，會議認為，支持中小企業發展要突出抓住兩大方面。一是努力擴大總需求；二是加大金融對市場主體的支持，要加快中小銀行充實資本金，加大股權、債券市場對中小企業發展的支持。

會議強調，要注意堅持市場化方向，考慮疫情導致的某些經濟停擺和企業「休克」情況，制定務實管用的階段性政策，支持各類中小企業尤其是暫時處於困難狀態、發展前景較好的中小微企業順利渡過難關。

此外，要針對不同行業、不同區域、不同類型中小企業的具體問題，加強分類指導，精準幫扶。注意發揮中央和地方兩個積極性，切實抓好政策落地見效。