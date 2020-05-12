疫情加快陸銀實體據點消失 今年已關閉800個

中國銀保監會5月9日一口氣批准十家銀行支行和分理處（分支辦事機構）的終止營業申請。《21世紀經濟報導》指出，除受網路金融日益普及影響外，疫情加快「無接觸服務」興起，也讓銀行快速降低對實體通路的依賴。因此，今年以來，全大陸已經有超過800家銀行據點關閉。

報導引述業內人士分析指出，實體據點的成本所費不貲。大城市一個實體據點一年存款必須達到人民幣1億元（約新台幣4.25億元），才能維持平衡。

根據銀保監會金融許可證信息平台的數據，今年1月1日至5月4日，已經退出的銀行支行達683家，退出的分理處達118家，合計今年以來至少已有801家銀行據點終止營業，比起2019年同期，銀行網點關停速度有所增加。

報導稱，2019年，大陸六家國有大型銀行網點合計減少836個，其中，中國農業銀行減少的網點數達232個，中國工商銀行也關閉了220處營業據點。

分析認為，愈來愈多銀行網點關停，主要原因是「離櫃業務率」（指未臨櫃辦理的業務佔總業務量的比率）不斷提高。今年受新冠肺炎疫情影響，讓銀行近一步加碼線上布局，並讓實體營業據點的的改造轉型更為迫切。

中國銀行業協會公布的數據顯示，2019年銀行業金融機構平均離櫃率達89.77%，較2018年又提高1.1個百分點，而2013年大陸的銀行業平均離櫃業務率為63.23%。

一家國有大型銀行廣州某支行負責人說，「一天來不了幾個客人，我們以前有五個辦事窗口，現在由於線下辦理業務的客人少，我們一般只開三個，即使這樣也是門可羅雀。網點高峰期時，有30多個員工，現在則是20個上下。 」

新網銀行首席研究員董希渺表示，隨著金融科技的發展，網點減少是必然的趨勢，未來這種情況依然會延續。

長三角一家城市商業銀行負責人稱，不僅網點減少，單個網點的營業面積也在縮小。過去那種「高大上」的網點現在已經一點難求。而在網點大幅減少下，銀行人員也必然隨之縮編。

根據大陸六大國有商業行的年報，至2019年底，工、農、中、建、交、郵共有員工182萬7,891人，比2018年減少1萬1,537人。

前述這家城市商業行負責人表示，2016年起，該行櫃檯人員的就一直減少。「現在手機銀行非常方便，95%甚至以上的業務都可以通過手機銀行完成，有些客戶幾年都不會去網點一次。」