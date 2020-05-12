第1億支！富士康貴州廠華為手機出貨再破新紀錄

鴻海集團旗下大陸富士康，位在貴州第四代綠色產業園，日前舉行貴州華為手機出貨達1億支高峰交流會，會上影片回顧見證了第1億支「貴安製造」華為手機，在4月30日正式下線的場景，代表貴安新區智慧製造邁上新台階。

富士康貴州第四代綠色產業園有關負責人表示，下一步，將在現有製造設備的基礎上加快轉型升級和技術改造，擴大規模，並打造高端智慧化工廠，配合5G新技術轉型，「到2025年，預計年工業產值達到人民幣400億元以上。」

貴陽日報報導，經過多年合作，富士康貴州第四代綠色產業園，已成為華為在西南最重要戰略合作夥伴。

2014年，富士康貴州第四代綠色產業園落地貴安新區，作為富士康發展綠色環保、高階智慧產業的起點，隨著A次集團、E次集團、K次集團及周邊服務單位進駐，第四代綠色產業園工業產值實現「連跳」，2017年園區實現工業產值達人民幣150億元，進出口總額24億美元。

2018年，園區工業產值達人民幣184.35億元，進出口總額18.57億美元；2019年，工業產值達人民幣213億元。

2018年，富士康貴州第四代綠色產業園，入選「國家級綠色工廠」，成為貴安新區踐行「高階化、綠色化、集約化」發展要求。