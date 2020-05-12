滙豐銀行12日發表研究報告，因中美緊張局勢再度升溫或會拖累投資情緒，加上外需衝擊和政策反應謹慎，大陸經濟復甦速度可能較預期緩慢，因此把今年大陸GDP增長預估，由原先的3%下調至1.7%。

另外，該行把香港今年經濟增長預估由收縮2.9%下修至收縮5%，台灣則由微升0.5%修訂為下跌2.7%。

香港信報報導，滙豐首席中國經濟師屈宏斌表示，新冠肺炎病毒疫情大流行，似乎加強了華盛頓尋求鞏固與大陸經濟脫鈎方法的決心，主戰場可能會從貿易轉向技術、供應鍊和資金流。

他指出，最近中美貿易高層通話承諾實施第一階段協議，並說明進展情況步入正軌，有助於平息市場的擔憂，但圍繞着中美關係的不確定性依然存在，特別是臨近今年稍晚的美國總統大選，對大陸的關注也會加劇。

屈宏斌認為，僅是中美關係的不確定性就可能會打壓市場情緒，再加上貿易方面的巨大負面衝擊，這很可能會拖累疫後的商業投資反彈，尤其是製造業。

該行又預期，今年的中共全國人大會議上，北京將轉移政策重心，特別是對今年較低的GDP增長目標有所寬容，更多的重點將放在穩定就業和改善民生。

滙豐預估，財政措施很可能會開始佔據上風，為中小企業和其他受到嚴重打擊的行業提供有針對性的支持，同時加大對基建的推動，在增加地方政府專項債發行額度以及對這些債券使用實施更嚴格指導之下，基建投資增速可能將從去年的3.8%提升到今年的10%以上；官方赤字率可能將達4%。

貨幣政策方面，滙豐預計信貸寬鬆亦將繼續循序漸進，在存款準備金率下調52個基點和存款利率下調30個基點的支持下，貸款市場報價利率（LPR）將進一步降低30個基點。