偽劣口罩太多 陸商務部：暫停市場貿易出口防疫物資

由於被歐美各國抗議，自中國大陸購買的防疫物資不合格，中共商務部網站5月12日刊出消息，近日，義烏等地方已暫停以市場採購貿易方式出口部分防疫物資。商務部稱，暫停以市場採購貿易方式出口防疫物資，是為了更好地加強防疫物資出口質量監管。

據了解，一段時間以來，大陸境內外企業、個人暫不能以海關監管代碼1039開展部分防疫物資報關，但仍可在義烏等市場購買有關防疫物資，並通過一般貿易(海關監管代碼0110)等其他方式報關出口。

根據商務部、海關總署、國家藥品監督管理局《關於有序開展醫療物資出口的公告》(2020年第5號)和商務部、海關總署、國家市場監督管理總局《關於進一步加強防疫物資出口質量監管的公告》(2020年第12號)，新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計和非醫用口罩出口需滿足相關質量監管要求，不適用市場採購貿易方式項下的簡化申報等通關便利化措施。

2014年以來，為提升部分市場的國際化水平，幫助內貿商戶開展對外貿易，商務部等部門先後在浙江義烏、廣州花都等14個地方開展了市場採購貿易方式試點，取得積極成效。市場採購貿易方式是一種新型貿易方式，非常適宜多品種、小批量的貨物出口，但按照規定不能包含需要徵收出口關稅、實施檢驗檢疫措施的商品。

商務部官員表示，特別需要強調的是，暫停以市場採購貿易方式出口防疫物資，是為了更好地加強防疫物資出口質量監管，是一種臨時性措施，不影響通過主流商業渠道出口。中共商務部將會同相關部門繼續加強質量監管，有序擴大防疫物資出口，更好地支持各國抗擊疫情。