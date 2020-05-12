南寧邀富邦華一 共同推進東協金融開放門戶建設

廣西南寧市長周紅波，11日會見富邦華一銀行行長陳峰一行時表示，希望雙方堅持優勢互補、合作共贏，共同推進面向東協的金融開放門戶建設。

南寧日報報導，富邦華一銀行是在大陸服務據點數量最多的台資銀行，根據「南寧市人民政府富邦華一銀行有限公司共同推進建設面向東協金融開放門戶南寧核心區合作協議」，富邦華一銀行將以廣西作為發展布局的重要區域，發揮優勢與南寧市建立多方面各領域的良好合作關係。

富邦華一將增強面向東協業務的輻射帶動能力，推動雙方以金融為平台的更深層次的合作，共同推進大陸—東協金融城建設，進一步推動大陸—東盟金融城的金融集聚。

周紅波表示，2016年至2019年，南寧市金融業增加值年均增速近10%，目前南寧市公布了全面落實強首府戰略強金融實施方案，強金融工作有序推動，面向東協的金融開放門戶核心區開局良好，金融服務實體經濟能力增強，多層次資本市場加快發展，金融生態環境持續得到改善。

陳峰對南寧市給予項目推進和企業發展的支援表示感謝，並對近年來南寧市的快速發展給予高度評價，他表示，今後將努力為南寧市發展提供優質、高效、個性化的金融服務。