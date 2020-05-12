星巴克瑞幸添勁敵 騰訊投資Tim Hortons將開店1500家

星巴克和瑞幸咖啡，在大陸又有新對手，加拿大咖啡和食品連鎖店營運商Tim Hortons，12日透過官方微博發布，獲得來自大陸科技巨頭騰訊控股的投資，未來將在大陸加快開店步伐，將開設超過1500間門市。

界面新聞報導，Tims中國區CEO盧永臣表示，騰訊控股這筆投資於近期剛完成，達到人民幣數億元規模，具體金額不方便透露，未來這筆投資會用於Tims的門市擴張、線上數位化進程、會員體系營運、精準行銷、內部數位化改革等方面。

目前 Tims 已在大陸開設了近 50 家門市，分佈於上海、鄭州和大連三個城市。

香港經濟日報報導，加拿大咖啡品牌Tim Hortons號稱「北美傳奇咖啡館」，在全球擁有4,800間門市，其中加拿大就有4,000家，已成為當地社會文化一部分，猶如加拿大版星巴克。

Tim Hortons與連鎖速食品牌漢堡王（Burger King）的母公司均為餐飲品牌國際（Restaurant Brands International，RBI），RBI與笛卡爾資本集團（Cartesian Capital）成立Tims中國，並於2019年初在上海首次開店，正式進入大陸市場。

澎湃新聞報導，作為剛進入大陸市場的外資咖啡品牌，1,500家門市的目標可謂野心勃勃。

目前從數量上來講，大陸咖啡市場的龍頭分別是擁有4,200多家門市的星巴克，和4,900多家門市的瑞幸咖啡，不過瑞幸咖啡目前正陷入因財務造假而受到監管機構調查的醜聞之中。

撇去星巴克不談，進入大陸市場的外資咖啡品牌一直主張穩定、盈利的路線，2006年就進入大陸的英國咖啡品牌Costa，直至2015年也不過344家門市，因此僅從開店的角度來看，Tim Hortons的野心不小。

近幾年因為瑞幸咖啡在行業裡帶來的鯰魚效應，大陸咖啡市場無比火熱，星巴克加大對大陸投資，嘗試外賣業務；麥當勞也在2018年年底加入咖啡外送。

連大陸本土品牌連咖啡（Coffee Box）也效仿瑞幸，快速擴張，不過目前已明顯落後；美國咖啡品牌Peet's Coffee（皮爺）、日本咖啡品牌Doutor Coffee（羅多倫）、衣索比亞咖啡品牌Bethlehem近年來也紛紛試水大陸市場。