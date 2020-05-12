對美加徵關稅二次排除清單公布 包括稀土金屬礦等

大陸國務院關稅稅則委員會12日在官網公布，第二批對美加徵關稅商品第二次排除清單，清單包括稀土金屬礦、硼酸、直徑大於15.24公分的單晶矽片、石墨、印刷電路用覆銅板等。

排除清單全名為「國務院關稅稅則委員會關於試行開展對美加征關稅商品排除工作的公告」（稅委會公告〔2019〕2號）。

公告指出，第二次排除其中部分商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加徵大陸為反制美301措施所加徵的關稅。

對已加徵的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公布之日起6個月內按規定向海關申請辦理。

第二批對美加徵關稅的其餘商品，暫不予排除。

未列入第一批、第二批對美加徵關稅商品排除清單的商品，企業可根據「國務院關稅稅則委員會關於開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作的公告」（稅委會公告〔2020〕2號），申請市場化採購排除。

不過大陸官媒人民日報社旗下左派報紙「環球時報」英文版，日前引述消息人士的話指出，隨著中美關係趨於緊張，中方內部出現要求重新評估首階段貿易協議的鷹派聲音，部分顧問也敦促重新進行磋商。

大陸官方此時公布排除加徵關稅商品清單，透露出仍將延續中美首階段貿易協議的訊號。