港人「集體回憶」海洋公園瀕破產 下月定生死

營運逾40年、已成港人「集體回憶」的海洋公園，受修例風波及新冠疫情夾擊，面臨倒閉危機。連年虧蝕的海洋公園於今年初尋求港府撥款106億元，期望解決財務危機並推動全新發展計畫，但隨著疫情持續，公園至今已關閉逾百日，必須先解決當前的財務問題以免變成「失樂園」。

文匯報報導，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日表示，已向立法會財務委員會尋求首次注資海洋公園54.2億元，以讓其償還30億元商業貸款，及於未來12個月內繼續營運，期望下月前獲批撥款，否則公園下月就會倒閉。

據報導，邱騰華昨日聯同海洋公園董事局主席孔令成及副主席劉鳴煒會見傳媒，邱騰華形容海洋公園在營運和發展上所面對的挑戰「從未如此巨大」。

海洋公園瀕倒閉，下月定生死。 中國新聞社

他指出，受新型冠狀病毒疫情影響，年初的注資106億元方案已變得不可行，「但如果未能獲得任何撥款的協助，海洋公園或只會面對一個出路，就是倒閉。」

閉園零收入 支出達7億

商經局提交財委會的文件指出，海洋公園的入場人次從2012/13財政年度的770萬高峰下跌至2015/16財政年度的600萬，去年更遭逢持續的社會事件嚴重影響，以致去年7月至12月的入場人次僅得190萬，按年大跌逾30%。

另外，海洋公園公司自2015/16財政年度以來，連年錄得逾2億元虧損，2018/19財政年度的虧損更增至5.57億元。

海洋公園主席孔令成指出，海洋公園每月固定開支1.4億元，由今年1月26日起閉園至今，「零收入」之餘卻有約7億元支出。

文件同時建議財委會追加1323萬元撥款，讓政府進行重新審視的工作，望於半年內為海洋公園定出一個新發展方向。邱騰華強調，特區政府會繼續向立法會議員進行解說及遊說工作，希望於本周五將議程提交財委會，並在日後獲得委員會撥款。

注資無底洞 議員批吊命

明報報導，實政圓桌立法會議員田北辰認為，海洋公園「不是救命是吊命，吊多久呢？只是吊一年的命」。他認為，若只是港人情意結，也不介意支持，但反問這是否要不惜代價。

議會陣線議員毛孟靜稱，是次申請撥款講明只是用於一年營運資金，主要還債，同時公園又計畫「重新定位」，「全部都需要錢，但哪來錢？今次50億元，明年又50億元，好像無底深潭」。

報導指出，中文大學商學院客座教授冼日明認為，項目涉大筆公帑，「不可能借了錢，才想方法」，公園應提交計畫書表述如何「救亡」，否則只是推遲一年倒閉；政府則應做市場調查了解港人是否願意支持公園長遠發展。