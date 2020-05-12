海洋公園若倒閉…2000人恐失業 7500隻動物沒窩

海洋公園債台高築，未來兩年償還23億元商業貸款之餘，尚有逾54億元政府貸款未清。政府擬撥款約2000萬元，成立小組重新檢討公園運作，「為公園重生尋找出路」。

大公報報導，公園今年初預計，在政府一次性注資逾百億元下，園方有望將來可賺取盈餘「自給自足」，在2041年前償還所有政府貸款，並定期提升及更新設施，不再需要依賴政府的財務支援。惟商經局最新的文件顯示，原有計畫的商業可行性，在疫情出現後變得存疑，而公園最新估計，只可讓公園維持至2037財政年度。

報導指出，政府預期，主題公園的景點設施、營運方式，疫情後或須作根本性的改變，認為年初推展的計畫「已不再是審慎的方案」，反而應該重新出發，重訂出路。旅遊事務署將成立檢討小組，按需要外聘專業支援，包括研究融資模式、營運結構、規畫和工程可行性等議題。目標在今年底前完成重新審視，並在明年中前提出建議，如所需撥款等。

政府又稱，公園若在下月破產，其清盤程序可能將其資產變賣，需時長達數年，影響亦廣泛深遠，約2000名全職員工失業外，園內超過7500隻動物福祉也會受損。

海洋公園若倒閉2000人失業，7500隻動物權益堪憂。 香港中國通訊社

明報報導，議會陣線立法會議員毛孟靜說，唯一最不能夠放心的就是公園的動物，「很難把動物放回大自然，如果完全不批（錢），海豚海獅全部都會餓死」。

據報導，浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，公園結業除了令約2000人失業，港人失去一個集體回憶，日後若要重建一個主題公園，費用將是數以百億元計，「好像是一輛車壞了，需要花錢維修，若不維修，日後無車用，要用車又要再買」。