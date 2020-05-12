香港前景不明！高銀賣啟德地皮 1年半勁蝕25.7億元

高銀金融早前公告稱其啟德住宅地獲洽購昨日終有結果，宣布以約70.4億元售予海外公司，較2018年11月89億元的買入價低18.6億元(約2.4億美元)，折讓20.9%，為近年罕見地皮蝕讓個案。高銀公告稱，預期今次出售事項錄得虧損約25.71億元(約3.3億美元)，並解釋物業市場前景不明朗及香港經濟低迷，認為應保留更多現金。

文匯報報導，高銀昨公告，已向Top Family Group Limited出售啟德第4B區4號住宅地盤，作價約70.4億元，項目可建樓面約57.47萬方呎，地基工程仍未展開。據悉，今次地皮由高銀與大股東潘蘇通以組成合資公司方式持有，雙方分別各占60%及40%權益。公告指，出售事項所得淨額約70.4億元，擬用作償還借貸及一般營運資金。

報導引述集團表示，鑑於全球經濟疲軟為營商環境帶來的挑戰不斷增加，以及香港經濟活動減少，呈現經濟收縮跡象，故董事認為，香港物業發展市場長遠仍存在不確定因素。考慮到該物業處於初步發展階段及項目所需資金龐大，且在物業市場前景不明朗及香港整體經濟低迷的背景下，公司最終採取審慎方針為集團的現有業務保留更多現金。

翻查資料，高銀是在2018年11月以逾89億元購入地盤，今次易手賬面蝕18.6億元，虧損超過兩成。公告指，預期出售事項錄得虧損約25.71億元。項目原預計在2024年9月30日或之前完工及可供入伙，市場估計，今次易手後或會影響落成時間。

報導稱，事實上高銀已非首次放棄發展啟德地皮，去年6月就曾撻訂第4C區4號商業地（斥逾111億元買入），為香港賣地史首見，當時公司解釋是擔心社會不穩的影響。連同今次交易後，高銀於啟德再無任何發展項目。

另要留意，去年10月已展開銷售之傲玟，前後公布9次與招標相關銷售安排，可惜總數401伙現今只售出18伙，銷情可謂相當慘淡。

啟德4B區4號地盤位於前跑道區一帶，望觀塘區市景，高銀2018年11月被市場認為高價搶地，因其出價較對上一幅同區望市景地皮高出7%，受到修例風波及中美貿易戰影響，該幅地皮幾乎一買即蝕。